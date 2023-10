In etapa a 7-a din Liga 3, Seria 5, Sepsi OSK II si KSE Targu Secuiesc au intalnit reprezentante ale orasului Brasov, trupa lui Valentin Suciu impunandu-se sub Tampa, in timp ce elevii lui Calin Moldovan au pierdut pe propriul teren.Sepsi OSK II s-a deplasat pe terenul echipei SR Brasov, acolo unde s-a impus cu rezultatul de 3-0, o victorie logica, in fata ultimei clasate, fara niciun punct in clasament. Valentin Suciu a inceput in formula: Gedo - Popa, Folea, Popsa, Dobozi, Grigore, Crantea, ... citeste toata stirea