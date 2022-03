Victorie pentru Sepsi OSK pe terenul lui Dinamo

Dupa trei partide fara victorie, Sepsi OSK s-a impus la Bucuresti, in fata lui Dinamo, rezultat 3-1. Cu un total de 36 de puncte, covasnenii ocupa pozitia a zecea in Liga 1.Sepsi OSK a intrat bine in joc si, in minutul 11, a profitat de o greseala a lui Patriche, care s-a soldat cu un penalty transformat de Stefanescu. Se parea ca, prin acest inceput, covasnenii nu vor avea emotii in Stefan cel Mare. Nu avea sa fie asa, pentru ca, pana la pauza, Dinamo a preluat initiativa, si-a creat ocazii, ... citeste toata stirea