Victorie pentru Sepsi-SIC la Targoviste

In etapa a 24-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC s-a impus in deplasare la CSM Targoviste si astfel echipa noastra ocupa prima pozitie in clasamentul competitiei.Sepsi-SIC a castigat la Targoviste cu rezultatul de 76-68 (25-21,16-12,16-17,19-18), un scor destul de strans, mai ales ca al treilea sfert a revenit gazdelor. Principalele marcatoare au fost: Ghizila (17 puncte), Raber (17 puncte) si Jones (11 puncte). Daniel Raber a fost desemnata MVP-ul partidei, jucatoarea noastra ... citeste toata stirea