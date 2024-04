Victorie pretioasa pentru Sepsi OSK II

In etapa a 3-a din Play-Out-ul Ligii 3, Seria 5, Sepsi OSK II a trecut de AFC Odorheiu Secuiesc, in timp ce, oarecum surprinzator, KSE Targu Secuiesc a remizat cu SR Brasov, ultima clasata.Dupa victoria obtinuta in deplasare la Ciucas Tarlungeni, Sepsi OSK II a legat doua succese consecutive, trecand si de AFC Odorheiu Secuiesc, liderul din clasamentul fazei de Play-Out. Bujdoso a deschis scorul repede, inca din minutul 2, dar oaspetii au egalat dupa un sfert de ora. In partea secunda, in ... citește toată știrea