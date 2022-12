Victorie si infrangere la baschet feminin

In etapa a 8-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC a obtinut a opta victorie, in timp ce KSE Targu Secuiesc a pierdut in deplasare la vicecampioana FCC Baschet UAV Arad.Sepsi-SIC, campioana en-titre, a castigat la scor, rezultat 103-40 (29-9, 24-12, 34-2, 16-17), partida disputata la Sfantu Gheorghe cu CSM Alexandria. Principalele marcatoare au fost: Cave si Hristova (cate 17 puncte), Jones (14 puncte) si Ghizila (12 puncte). Khadijiah Cave a fost desemnata MVP-ul partidei cu ... citeste toata stirea