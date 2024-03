Victorii ale favoritelor in Liga 4

Liga 4 Covasna a programat partidele din etapa a 16-a, prima din retur, una in care favoritele s-au impus, in continuare CSAS Prima Bradut fiind singura echipa neinvinsa din competitie.Atat Prima Bradut, cat si CSO Baraolt, primele doua clasate, s-au impus la acelasi scor, ambele in deplasare. Ocupanta pozitiei a treia, Progresul Sita Buzaului a reusit scorul etapei, un spectaculos 7-3 cu AS Ciucas Intorsura Buzaului. Oarecum surprinzator, Nemere Ghelinta doar a remizat la FC Catalina, in ... citește toată știrea