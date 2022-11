Victorii ale junioarelor la handbal feminin

Atat in competitia Junioarelor 1, cat si a Junioarelor 2, Sepsi-SIC a inregistrat victorii in partidele care au avut loc la finalul saptamanii trecute.In etapa a 8-a, prima a returului, in competitia Junioarelor 1, Sepsi-SIC a castigat la scor, 61-21 (31-7), in deplasare, la CSS Dinamo Brasov. Astfel, Sepsi-SIC isi continua parcursul fara greseala in acest sezon, si cu sapte victorii din tot atatea partide disputate conduce in Seria D, urmata de CSM ... citeste toata stirea