Victorii covasnene in Liga Nationala de Baschet Feminin

Liga Nationala de Baschet Feminin a programat partidele din etapa a 4-a, atat Sepsi-SIC, cat si KSE Targu Secuiesc reusind sa se impuna in partidele cu CSTBv CSU Olimpia Brasov, respectiv Universitatea Cluj.Campioana en-titre, Sepsi-SIC, a bifat al treilea succes stagional, in care a marcat mai mult de 100 de puncte, prin victoria cu rezultatul de 109-46 (32-14, 27-9, 27-11, 23-12) in fata echipei CSTBv CSU Olimpia Brasov. Principalele marcatoare au fost: Cave (23 de puncte), Hristova (20 de ... citeste toata stirea