Victorii in Cupa Romaniei la baschet feminin

Cele doua reprezentante ale judetului Covasna in competitiile de baschet feminine au debutat cu victorii in prima faza a Cupei Romaniei: Sepsi-SIC a trecut de CSM Constanta, iar KSE Targu Secuiesc, in deplasare, de Universitatea Cluj.Mansa tur a partidei dintre Sepsi-SIC si CSM Constanta s-a disputat la Sfantu Gheorghe, iar campioanele en-titre s-au impus cu rezultatul de 87-64 (29-15, 17-13, 15-16, 26-10), un ecart consistent in vederea partidei retur. Principalele marcatoare au fost: Cave ... citeste toata stirea