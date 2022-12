Victorii in Liga Nationala de Baschet Feminin

Liga Nationala de Baschet Feminin a programat partidele din etapa a 9-a, Sepsi-SIC obtinand o victorie la Targu Mures, in timp ce KSE Targu Secuiesc a dispus de CS Agronomia Bucuresti, in sala Kicsid Gabor.Campioana en-titre, Sepsi-SIC, recent calificata cu procentaj maxim din faza grupelor EuroCup, a inregistrat o noua victorie, in care a marcat mai mult de 100 de puncte. Fetele pregatite de Zoran Mikes au trecut, in deplasare, de BC Sirius Muresul Targu Mures, cu rezultatul de 104-48 (27-9, ... citeste toata stirea