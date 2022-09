Victorii la handbal feminin

In weekendul trecut, atat Centrul National de Excelenta Sfantu Gheorghe, cat si echipa de junioare 2 Sepsi-SIC, s-au impus in partidele din competitiile de handbal feminin.Echipa Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe a evoluat in deplasare, la CSM Iasi 2020, unde a castigat cu rezultatul de 26-23. Cele mai eficiente marcatoare au fost: Anamaria Grigore (7 goluri), Denisa Pavel (5 goluri) si Elena Popica (4 goluri). Dupa trei etape disputate, fetele antrenate de ... citeste toata stirea