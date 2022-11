Victorii la scor pentru juniorii de la Sepsi OSK in Liga Elitelor U16 si U17

Bilantul echipelor de juniori ale clubului Sepsi OSK din weekendul trecut a fost de doua victorii, ambele la scor, respectiv doua remize identice in partide fara gol marcat.In Liga Elitelor U15, in cadrul etapei a 5-a, Seria 2, Sepsi OSK a primit vizita echipei AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, partida terminandu-se cu o remiza alba, rezultat 0-0. Aceasta a fost practic ultima partida din tur, in serie gasindu-se sase echipe, urmatoarea partida, prima a returului, aducand-o la Sfantu Gheorghe ... citeste toata stirea