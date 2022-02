Victorii pentru Sepsi-SIC si KSE Targu Secuiesc

In etapa a 19-a contand pentru Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC, dar si ACS KSE Targu Secuiesc au obtinut victorii in fata echipelor Rapid Bucuresti, respectiv CS Agronomia Bucuresti.Evoluand in deplasare, Sepsi-SIC nu a avut emotii in a se impune in partida cu Rapid Bucuresti, rezultat 106-46 (26-14, 25-9, 38-13, 17-10). Principalele marcatoare au fost: Jones (24 puncte), Fraser (22 puncte), Podar (18 puncte). In acest moment, Sepsi-SIC ocupa pozitia a treia in clasament, insa cu ... citeste toata stirea