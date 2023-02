Victorii pentru Sepsi-SIC si KSE Targu Secuiesc

In etapa a 17-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, atat Sepsi-SIC, cat si KSE Targu Secuiesc au terminat victorioase, in partidele disputate cu CSM CSU Constanta, respectiv BS Sirius Muresul Targu Mures.Ocupanta locului trei in clasament, CSM CSU Constanta, beneficiind si de faptul ca a jucat acasa, a dat o replica pe masura campioanei en-titre Sepsi-SIC. Fetele pregatite de Zoran Mikes s-au impus totusi, rezultat 76-63 (23-18, 13-13, 22-15, 18-17), si raman singura echipa din Liga ... citeste toata stirea