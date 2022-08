Visit Covasna Marathon va avea loc pe 11 septembrie

Pregatirile sunt in toi pentru a doua editie a Visit Covasna Marathon! Evenimentul va avea loc in mai putin de o luna, adica in data de 11 septembrie, in zona orasului Covasna. Organizatorii se asteapta sa participe in jur de 200 de persoane. Inscrierile se pot face online, pe site-ul fitnesstribe.ro."La editia anterioara am avut peste 250 de participanti, insa dupa o pauza de trei ani ne asteptam la o cifra in jur de 200. Pandemia i-a facut pe sportivi sa fie mai prudenti cand vine vorba de ... citeste toata stirea