Weekend plin pentru juniorii de la Sepsi OSK

Sambata si duminica, echipele de juniori U16, U17 si U19 ale clubului Sepsi OSK se vor afla pe teren in partide care se anunta deosebit de atractive.Primii vor fi juniorii de la categoria U16, care, sambata, 30 aprilie, de la ora 10:00, vor juca pe terenul echipei FC Brasov. Partida este programata in cadrul Play-Off-ului Seriei 1. FC Brasov este liderul clasamentului, in timp ce Sepsi OSK ocupa pozitia a cincea cu 20 de puncte.Duminica, 1 mai, juniorii categoriei U19 vor deschide ziua, de ... citeste toata stirea