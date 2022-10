Weekend plin pentru Sepsi OSK

Chiar daca in Superliga Sepsi OSK va evolua doar luni, in acest weekend echipa secunda a clubului, respectiv echipele de juniori vor disputa partide interesante.Sepsi OSK 2 va primi sambata, 15 octombrie, cu incepere de la ora 15:00, vizita echipei CS Blejoi, in cadrul etapei a 8-a din Liga 3, Seria 5. Pentru alb-rosii se anunta o partida dificila, dar interesanta, avand in vedere ca CS Blejoi este ocupanta locului secund, o echipa care nu a cunoscut, inca, infrangerea in acest sezon. Tot ... citeste toata stirea