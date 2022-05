Zamfir Bianca Mihaela - campioana nationala de Brazilian Jiu Jitsu

In data de 1 mai 2022 a avut loc la Centrul Sportiv Apollo din Bucuresti, sub umbrela Federatiei Romane de Arte Martiale, Campionatul National de Brazilian Jiu Jitsu pentru Copii, Juniori si Juvenili, competitie ce a adus echipei ACS Show Time, prin sportivi de la Show Time Sport Club si AS Academia Marinus Focsani (club partener), un meritat loc 2 pe echipe si titlul de vicecampioni nationali.In cadrul intrecerii, cea mai buna performanta a avut-o sportiva Zamfir Bianca Mihaela de la Show ... citeste toata stirea