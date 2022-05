Zoran Mikes, inca trei ani la Sepsi-SIC

Ieri, clubul Sepsi-SIC a anuntat prelungirea intelegerii contractuale cu antrenorul Zoran Mikes pentru o perioada de inca sezoane, pana in 2025.Zoran Mikes a venit la Sepsi-SIC pe 18 noiembrie 2013, iar in cei noua ani petrecuti pe banca tehnica a echipei de baschet feminin, echipa in alb si verde a cucerit de sase ori titlul de campioana si de tot atatea ori Cupa Romaniei. De asemenea, sub comanda sa Sepsi-SIC a evoluat in competitiile continentale, cel mai bun rezultat fiind calificarea in ... citeste toata stirea