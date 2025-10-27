Ce să faci de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ca să-ți meargă bine. Programul slujbelor de la Catedrala Mântuirii Neamului

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 08:19
403 citiri
Catedrala Națională FOTO: Hepta

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, este pomenit de Biserica Ortodoxă Română în ziua de 27 octombrie. A fost proclamat oficial ocrotitorul oraşului Bucureşti de mitropolitul Filaret al II-lea (1792 - 1793), iar din anul 1955 cultul său a fost generalizat în toată ţara.

La sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, începând cu ora 09.00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toți ierarhii ortodocși invitați oficial și un număr restrâns de preoți și diaconi.

Iar de la ora 18.00 şeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ca ocrotitor spiritual al Bucureştiului, Sfântul Cuvios Dimitrie este reţinut de memoria Bisericii noastre ca făcător de minuni, săvârşite în perioade de grea încercare asupra locuitorilor Capitalei (epidemia de ciumă din 1813-1815, epidemia de holeră din 1831, marele incendiu din 1847 etc.). Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis introducerea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou la Bucureşti în şedinţa din 5 iulie 2022.

Tradiții și superstiții din popor de Sfântul Dumitru, patronul păstorilor

Tradiția spune că este bine ca în această zi să se facă milostenie, să se împartă mâncare de post, colaci, mere, nuci, vin și alte roade ale toamnei celor nevoiași. În unele sate, femeile pregătesc plăcinte cu dovleac sau pâine caldă, pe care le oferă în amintirea celor adormiți.

Conform tradiției populare, în ziua Sfântului Dimitrie cel Nou nu se lucrează, pentru ca binecuvântarea Sfântului să rămână asupra casei și a gospodăriei, iar animalele să fie ferite de boli și necazuri.

Este o zi dedicată odihnei, rugăciunii și faptelor bune, în care oamenii caută să-și curățe sufletul prin credință și milostenie. În credința românească, Sfântul Dimitrie este considerat vestitorul iernii, ocrotitorul casei și al animalelor. Se spune că, din această zi, vremea începe să se răcească, iar gospodarii încep pregătirile pentru anotimpul rece.

