Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Semnificația zilei de 26 octombrie: obiceiuri și superstiții

În fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut în popor și ca Sfântul Dumitru. Cinstirea lui are rădăcini adânci în credința creștină, fiind considerat ocrotitorul orașului Tesalonic, al tinerilor și al celor aflați în suferință.

Deși mulți credincioși îi confundă pe cei doi sfinți cu același nume, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir nu trebuie confundat cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, sărbătorit pe 27 octombrie. Cel din urmă, originar din sudul Dunării, este ocrotitorul Bucureștiului, iar moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală.

Viața și martiriul Sfântului Dimitrie

Sfântul Dimitrie a trăit în secolul al III-lea, în timpul împăraților Dioclețian și Maximian. Era fiul prefectului din Tesalonic și, după moartea tatălui său, a fost numit guvernator al cetății. În ciuda funcției sale înalte, nu și-a ascuns credința în Hristos, fapt pentru care a fost întemnițat.

Legenda spune că un tânăr creștin, Nestor, a cerut binecuvântarea lui Dimitrie pentru a-l înfrunta pe gladiatorul Lie, favorit al împăratului. Atunci sfântul i-a spus: „Du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi.” Nestor a învins, dar împăratul, mâniat, a poruncit uciderea amândurora. Dimitrie a fost străpuns cu sulițele, iar din trupul său ar fi izvorât mir cu miros plăcut, despre care se crede că avea putere vindecătoare.

Pe locul mormântului său a fost ridicată o bazilică impunătoare, devenită centrul spiritual al Tesalonicului. Chiar și după transformarea orașului în stăpânire otomană, credința în ocrotirea sfântului nu s-a stins, iar biserica a fost redeschisă cultului ortodox în 1912.

Chipul Sfântului în icoane

În primele secole, Sfântul Dimitrie era reprezentat purtând haine civile, semn al nobleței și înțelepciunii. Mai târziu, a început să fie pictat ca soldat, purtând armură. Una dintre cele mai cunoscute icoane îl arată alături de Sfântul Gheorghe: Dimitrie pe un cal negru, iar Gheorghe pe unul alb – o imagine a biruinței binelui asupra răului și a credinței asupra necredinței.

Zi de rugăciune, nu de muncă

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie este considerată o zi de mare însemnătate pentru creștini. Credincioșii merg la biserică, se roagă și dau de pomană pentru cei adormiți.

„Ziua de Sfântul Mucenic Dimitrie nu este numai un moment de celebrare religioasă, ci și un prilej de unitate comunitară. Credincioșii își amintesc de curajul Sfântului Dimitrie, care a mărturisit credință veșnică lui Hristos. În această zi, odată cu participarea la slujbe, rugăciuni și pelerinaje se reînnoiește legătura oamenilor cu valorile spirituale și se păstrează vie tradiția religioasă și culturală. În general, astăzi, dar și la marile sărbători din biserică, nu este indicat să ne implicăm într-o activitate sau proiect care impune efort fizic. Este bine să evităm muncile grele în gospodărie. Este o zi în care avem nevoie de reculegere, de odihnă. Este recomandat să mergem la biserică, să aprindem o lumânare și să dăruim de pomană alimente oamenilor nevoiași, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi. Dacă este posibil, putem să vizităm mormintele lor, aducând astfel un omagiu și păstrând vie memoria celor dragi”, a explicat pentru Digi24 părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București.

Obiceiuri și tradiții de Sfântul Dumitru

După hramul Sfintei Parascheva, Sfântul Dumitru reprezintă ultima şi cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform superstiţiilor pastorale, marchează începutul iernii.

În satele românești, ziua de 26 octombrie marchează trecerea simbolică de la toamnă la iarnă. Oamenii își pregătesc gospodăriile pentru sezonul rece și aprind focuri ritualice în ajun, cunoscute drept „Focul lui Sumedru”.

Conform tradiţiei populare, oamenii care sar peste flăcări vor fi sănătoşi întregul an şi feriţi de necazuri, nenorociri şi boli. Rolul focului este de a alunga fiarele, având şi puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obişnuiesc să arunce în grădină cenuşa şi cărbunii.

Femeile obişnuiesc să împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri şi prune uscate tuturor celor care sar peste foc.

De asemenea, în această zi se pomenesc şi morţii şi se dă de pomană coliva de Sâmedru, dar şi colaci în formă de cruce.

Conform tradiţiei, Sâmedru era considerat patronul păstorilor. Pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, păstorii obişnuiesc să îşi aşeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, aşteptând să vadă care oaie se va aşeza pe el. Dacă o oaie neagră se aşează înseamnă că iarna va fi una bună, în timp ce dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aprigă.

Un alt mod de a afla cum va fi iarna este să urmăreşti mersul oilor în dimineaţa sărbătorii Sfântului Dumitru. Dacă dimineaţa se va trezi întâi o oaie albă şi va pleca înspre sud, iarna va fi grea; dacă se va trezi o oaie neagră şi va pleca spre nord, iarna va fi uşoară.

În Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după sărbătoarea Sfântului Dumitru vor avea parte anul viitor doar de pagubă.

În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă vei respecta toate tradiţiile acestei sărbători vei fi într-adevar protejat de necazuri şi primejdii.

De Sfântul Dumitru nu trebuie folosit pieptănul. În caz contrar vei atrage asupra ta necazuri şi primejdii, potrivit credinţei populare.

În anumite zone, ţăranii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir, ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul, folosit la împărtăşanie.

Gospodinele spun că varza trebuie pusă la murat după ziua Sfântului Dumitru ca să fie bună şi să reziste toată iarna.

Sfântul Dumitru este şi o zi a soroacelor. Este ziua în care se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor şi ciobani de Sfântul Gheorghe, de unde şi expresia populară "la Sân-Gheorghe se încaieră câinii, iar la Sâmedru se sfădesc stăpânii".

