Cum funcționează "Sfântul Javelin". Filmarea care arată traiectoria lungă a proiectilului către tancul rusesc țintit VIDEO

Una dintre armele care au determinat echilibrarea balanței în războiul din Ucraina este lansatorul mobil de rachete Javelin, donat Kievului în mare măsură de Marea Britanie.

O filmare publicată recent de forțele armate ale Ucrainei arată precizia infailibilă a unui proiectil anti-tanc lansat cu "Sfântul Jevelin", așa cum mai este numită arma în Ucraina în semn de respect față de efectele acesteia, și ghidat termic spre țintă.

Tancul rusesc model T-80 a fost distrus pe un drum de țară din zona localității Brazhkivka, din regiunea Lugansk.

Imaginile finale îl arată pe tanchistul rus ieșind din tancul lovit și fugind disperat pe drumul de țară. Nu este clar care a fost soarta acestuia.

Filmarea din dronă arată momentul lansării proiectilului și traiectoria cu boltă urmată până la țința aflată la kilometri distanță.

#Ukraine: Better footage of this very long range FGM-148 Javelin ATGM strike by the Ukrainian 93rd Mechanized Brigade against a Russian T-80BV tank in #Brazhkivka.https://t.co/a3QrGmMHMP pic.twitter.com/J3Ea9Vi6GR