Mai mulți șoferi de pe un grup de Prevenție Rutieră au făcut o listă de sfaturi pentru a opri o mașină atunci când una dintre anvelopele sale explodează la o viteză de peste 100 de km/h.

Primul sfat: Când o anvelopă explodează încearcă să rămâi cât mai calm și ține volanul ferm cu ambele mâini.

Al doilea sfat: Este foarte important să ții piciorul departe de frână. Nici nu te uita la pedala de frână.

Al treilea sfat: Rămâi pe banda ta și încearcă să nu o schimbi, rămâi pe un drum cât mai drept posibil.

Al patrulea sfat: Dacă mașina ta are o transmisie manuală, schimbă treptat la un nivel mai mic, DAR NUMAI dacă simți că mașina este complet sub control. Dacă mașina ta are transmisie automată, rămâi în Drive (D), NU schimba.

Al cincilea sfat: Nu folosești frânele, tragerea de la cauciucul explodat te va încetini.

Al șaselea sfat: Când viteza scade la 50 km/h, poți apăsa ușor frânele până când mașina se oprește.