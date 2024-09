Ce distanță trebuie să păstrezi față de mașina din fața ta. Regula celor două secunde VIDEO

Titi Aur, campion național de raliuri, expert în conducere defensivă, dezvăluie într-un clip pe rețelele sociale distanța la care ar trebui să o păstreze un șofer față de mașina din fața lui.

„La ce distanță trebuie să stau față de mașina din fața mea? Răspunsurile sunt diverse: la 50 de metri, la 10 metri, la 100 de metri, însă răspunsul corect este că trebuie să stau la 2 secunde distanță față de mașina din fața mea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când mașina din fața mea trece pe lângă un reper (stâlp, indicator), eu cel din spate trebuie să număr două secunde.

De când mașina din fața mea a trecut pe lângă un reper până când trec eu trebuie să am cel puțin 2 secunde. Cu cât condițiile de trafic de aderență, de vizibilitate sunt mai dificile cu atât măresc distanța la 3, la 4, la 5 secunde.

Cu cât lungimea vehiculului meu crește mai mult (o dubă, un camion, un TIR) cu atât cu fiecare 5 metri în plus de vehicul mai pun o secundă. Dacă conduc o mașină de 10 metri atunci voi fi la minim 3 secunde. Dacă conduc o mașină de 15 metri, atunci voi fi la 4 secunde. La fiecare 5 metri de mașină mai pun încă o secundă în plus”, spune Titi Aur.

Ads

Fostul pilot de raliuri mai spune că timpul de reacție al unui om normal este de aproximativ o secundă și jumătate.

„De ce la 2 secunde și nu la mai mult sau mai puțin? Pentru că timpul de reacție al unui om normal este de aproximativ o secundă și jumătate. Un om normal are nevoie de cam 0,75 secunde, deci trei sferturi de secundă ca să poată să perceapă ce s-a întâmplat în față de când cel din față apasă pe frână și până când creierul meu percepe ce s-a întâmplat trec cam 0,75 secunde și de când am perceput până când am dat comanda și am pus piciorul pe frână mai trec cam 0,75 secunde.

Practic un om normal, odihnit, nebăut, nedrogat, în condiții normale și apt are nevoie de aproximativ de o secundă și jumătate de când se întâmplă acel ceva până acționăm pe frână.

De asta avem nevoie de 2 secunde pentru că timpul de reacție este de o secundă și jumătate și noi trebuie să ne luăm acea marjă de minim 2 secunde pentru a avea timp de reacție atunci când cel din față frânează sau face o altă manevră”, adaugă expertul în conducere defensivă într-un clip pe Facebook.

Ads