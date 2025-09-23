Cinci răspunsuri pe care să le dai pentru a scăpa de sfaturile „utile” pe care nu le-ai cerut

Ni s-a întâmplat tuturor: faci o greșeală sau te lupți cu o decizie dificilă când, brusc, cineva intervine cu sfaturi „utile” pe care nu le-ai cerut. În loc să te simți ajutat, te simți judecat.

Există un motiv psihologic pentru care sfaturile nesolicitate dor adesea. Cercetările arată că sfaturile necerute amenință autonomia și pot submina ceea ce se numește autoeficacitate — credința ta că poți gestiona provocările.

Când cineva oferă îndrumare fără să fie întrebat, creierul tău percepe mesajul: „Nu poți face asta singur.” Acest lucru contează, deoarece autoeficacitatea este un pilon al încrederii în sine. Studiile o leagă direct de motivație, reziliență și chiar succes profesional.

Așadar, cum gestionezi sfaturile nesolicitate? Cheia este să le recunoști calm și respectuos, dar să nu renunți niciodată la propria autonomie. Iată cinci moduri simple și eficiente de a răspunde:

1. „Mulțumesc pentru informație. O să mă gândesc la asta”

Aceasta este o modalitate politicoasă de a recunoaște aportul cuiva fără să îți asumi că vei aplica ce ți-a spus. Păstrează calmul și recunoaște contribuția celuilalt, în timp ce puterea decizională rămâne la tine.

Este cea mai blândă limită, ideală în situații precum un coleg care îți spune cum ar trebui să-ți gestionezi proiectul sau un membru al familiei care comentează alegerile tale personale.

Este potrivită atât pentru contexte profesionale, cât și personale, unde vrei să rămâi politicos, dar să nu inviți mai mult input.

2. „Este o perspectivă utilă. Eu prefer să procedez în felul meu”

Arată că asculți punctul lor de vedere, dar decizia rămâne la tine. Echilibrează respectul cu autonomia ta, iar cercetările arată că protejarea autonomiei este cheia bunăstării, motivației și încrederii în sine.

Este ideal când sfătuitorul are autoritate asupra ta, cum ar fi un șef sau mentor. Îți permite să recunoști autoritatea lor, dar să rămâi ferm în abordarea ta. Este utilă atunci când nu ai luat încă o decizie, dar știi direcția pe care vrei să o urmezi.

Dacă sfatul vine de la cineva cu mai multă experiență sau autoritate, poate avea sens să urmezi direcția lor, cu excepția cazului în care ai un motiv foarte puternic să nu o faci. Poți adăuga și o scurtă explicație: „Prefer să procedez așa și iată de ce…”

3. „Apreciez contribuția ta. Am deja un plan pentru cum voi proceda”

Aceasta închide respectuos discuția și arată că ai totul sub control. De asemenea, reduce șansa ca persoana să continue să ofere sfaturi repetitive.

Folosește această frază pentru sfaturi repetate sau insistent oferite, cum ar fi un coleg care insistă asupra „modului său mai bun” de a face ceva sau un membru al familiei care nu are încredere că iei decizii proprii.

Este un pas mai ferm decât „Este o perspectivă utilă. Eu prefer să procedez în felul meu”, deoarece afirmă clar că ai deja un plan.

4. „Înseamnă mult pentru mine. Acum aș aprecia mai multă susținere decât soluții”

Aceasta schimbă cadrul interacțiunii, direcționând persoana către ceea ce ai nevoie cu adevărat: sprijin emoțional, nu instrucțiuni. Valorifică intențiile bune ale celuilalt, protejându-ți totodată sentimentul de control.

Funcționează bine în situații personale, când prietenii sau familia oferă sfaturi, dar tu ai nevoie de empatie și să fii ascultat.

Cercetările arată că sprijinul emoțional ne ajută să ne simțim mai bine în perioade de stres, în timp ce oferirea de soluții poate fi ineficientă sau chiar dăunătoare.

5. „Te înțeleg. Dacă voi avea nevoie de mai multe îndrumări, te voi contacta”

Aceasta validează efortul lor, dar stabilește o limită clară. Previne alte sfaturi nesolicitate, lăsând totodată deschisă posibilitatea de a le cere atunci când ai nevoie.

Este utilă când trebuie să închei ferm conversația, cum ar fi atunci când primești multe „ar trebui” la locul de muncă sau când cineva intervine constant în viața ta personală.

Un aspect important: Tonul face toată diferența. Aceleași cuvinte pot părea politicoase sau defensive, în funcție de modul în care le transmiți. Țintește către un ton calm, constant și respectuos — acesta este secretul eficienței acestor răspunsuri.

Sfaturile vor veni întotdeauna, indiferent dacă le dorești sau nu: la muncă, acasă, la magazin sau chiar la sală. Puterea ta constă în modul în care le primești, scrie cnbc.com.

