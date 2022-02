Război între ruși și americani pe cazul Valieva: "E vorba de culoarea pielii!"

Kamila Valieva, patinatoarea rusă de 15 ani, a primit acceptul de a participa azi la proba individuală feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă, deși a căzut un test antidoping efectuat în ziua de Crăciun a anului trecut.

Valieva, care are doar 15 ani, a primit acceptul de a participa de la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv, însă cazul pe fond urmează să fie judecat după încheierea Jocurilor.

Sha’Carri Richardson, atleta americană care a căzut un test antidoping pentru că a fumat o țigară de marijuana, s-a revoltat pe Twitter. "Putem să primim un răspuns clar: care e diferența dintre cazul ei și al meu? Mama mea a murit și eu n-am putut să intru într-un concurs unde eram favorită la podium. Singura diferență pe care o văd e că eu sunt o tânără de culoare. Totul ține de culoarea pielii", a mai spus ea.

Sha’Carri Richardson a fost suspendată 30 de zile în luna iulie după ce a fost testată pozitiv la marijuana. Ea spune că a fumat țigara pentru a trece mai ușor peste decesul mamei.

Can we get a solid answer on the difference of her situation and mines? My mother died and I can’t run and was also favored to place top 3. The only difference I see is I’m a black young lady. https://t.co/JtUfmp3F8L