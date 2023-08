Shake de slăbire cu efect îmbunătățit? Iată cum poți obține acest lucru!

Shake-ul de slabire este pentru multi modul in care este inceputa o dimineata ca la carte. Acestia, fie ca vor sa slabeasca sau sa-si mentina greutatea, inteleg importanta unei combinatii de ingrediente sanatoase si eficiente.

Totusi, o asemenea combinatie poate fi mereu imbunatatita! Mereu va exista cate un ingredient pe care il poti adauga intr-un shake de slabire – unele mai obisnuite, altele putin mai iesite din comun, dupa cum vei afla in cele ce urmeaza.

Asadar, iata cum imbunatatesti efectele unui astfel de shake prin simpla adaugare a unui singur ingredient!

Pudra/extract de ardei rosu

Ardeiul rosu, in special cel iute, vine la pachet cu un ingredient popular in lumea produselor de slabit – anume capsaicina. Aceasta imbunatateste functiile metabolismului si promoveaza astfel pierderea in greutate. In esenta, capsaicina este iuteala din ardeiul rosu si produce acel efect de caldura la nivelul intregului corp.

Capsaicina promoveaza arderea caloriilor, implicit pierderea in greutate. Din fericire, gustul ingredientului poate oferi o aroma interesanta chiar si unui shake de slabire care contine doar fructe sau ingrediente dulci. Dupa cum probabil bine stii, exista foarte multe retete (in special asiatice) care imbina aromele dulci si picante pentru un preparat cu adevarat special.

Untul de migdale

Untul de migdale are la baza cateva ingrediente care pot face minuni cand vine vorba de pierderea in greutate – fibre, proteine, dar mai ales acizi grasi mononesaturati. Acestea, combinate intr-un shake de slabire absolut delicios (ananas, mango, banane, de exemplu) promoveaza eliminarea grasimilor de la nivelul taliei, precum si reducerea nivelului de colesterol in corp.

Probabil stii faptul ca untul de migdale (si arahide) este una dintre putinele gustari dulci de care te poti bucura atunci cand urmezi o dieta. Atunci cand un astfel de produs este bio/natural, beneficiile se inmultesc. Desigur, nu uita de consumul cu moderatie – acesta este extrem de important, indiferent de cat de sanatos este produsul pe care il consumi.

Semintele de chia

In ziua de astazi, oricine doreste sa slabeasca stie destul de multe despre semintele de chia. Cel mai mare avantaj consta in faptul ca acestea pot fi adaugata in aproape orice preparat, inclusiv intr-un shake de slabire.

In primul rand, semintele de chia ofera consistenta shake-ului, evitand astfel prepararea unui shake prea apos, greu de consumat. Apoi, semintele sunt bogate in acid alfa-linoleic, precum si in acizi grasi omega-3. In acest context, acizii grasi omega-3 sunt cei mai importanti!

Acestia, odata ajunsi in corp, interactioneaza cu leptina, cunoscuta ca si hormonul satietatii. Mai exact, ofera stomacului senzatia de satietate, implicit cale libera in arderea oricarui alt tip de grasime consumat. Prin urmare, se previne depunerea acestora la nivelul stratului de grasime.

Acum esti cu adevarat pregatit/a sa incerci un shake de slabire sanatos, care chiar te va ajuta sa spui adio kilogramelor in plus. Mai mult, exista o solutie chiar si pentru cei care nu ai timp pentru a prepara un astfel de shake!

Dieta NUPO, recunoscuta la nivel international, sare in ajutorul tuturor celor care vor sa slabeasca sau sa-si mentina greutatea. Aceasta iti poate oferi produse tip shake de slabire de marca proprie care pot fi preparate si gata de consum in doar cateva minute.

Fiecare shake de slabire din dieta NUPO are doua caracteristici esentiale – gust absolut delicios si continut adecvat de nutrienti, vitamine si minerale, pentru o alimentatie zilnica sanatoasa!