Primul barbat din lume vaccinat impotriva COVID-19, britanicul William Shakespeare, a murit la varsta de 81 de ani

Imaginea sa a facut, in decembrie, inconjurul lumii, spre bucuria pensionarului si a familiei acestuia.La vremea respectiva s-a speculat mult pe tema numelui sau si al faptului ca ar fi originar din Warwickshire, insa potrivit unor prieteni ai acestuia, pensionarul era originar din Coventry. Bill a murit joi, in urma unei boli , la spitalul in care a fost vaccinat impotriva COVID-19. El a fost vaccinat in timpul unei internari la unitatea destinata pacientilor fragili."Trebuie sa spun ca personalul acestui spital este minunat", declara el atunci. Moartea sa este deplansa nu doar de familia sa, ci si de persoane care au aflat vestea marti. Pensionarul era "o figura foarte iubita" in Partidul Laburist din Coventry, potrivit unui consilier de cartier, Jayne Innes. El a lucrat la Rolls Royce si a fost directorul Scolii Primare Allesley si Scolii Coundon Court.In urma sa raman sotia sa, Joy, doi fii, dintre care unul poarta numele William, dar caruia i se spune Will, si nepoti.