Actorul celebru cu care s-a afișat Shakira la cursa de Formula 1 de la Miami VIDEO

Afectată de despărțirea de fostul fotbalist Gerard Pique, celebra cântăreață columbiană Shakira (46 de ani) a fost surprinsă duminică la cursa de Formula 1 de la Miami, acolo unde locuiește în prezent alăturii de copiii săi.

Shakira a fost una dintre marile vedete care au urmărit pe viu prestația piloților din Marele Circ.

Artista a petrecut mult timp în compania cunoscutului actor Tom Cruise, în vărstă de 60 de ani, cei doi făcându-și apariția chiar pe pista circuitului.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB