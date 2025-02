Imagini spectaculoase cu Shakira din primul turneu mondial după şapte ani la Rio de Janeiro VIDEO

Shakira, starul muzicii latino, a început marţi la Rio de Janeiro, în Brazilia, primul turneu mondial din ultimii şapte ani pentru cel mai recent album, "Las mujeres ya no lloran", recent premiat cu un Grammy.

Cântăreața columbiană a energizat Stadionul Olimpic Nilson Chaves, cu o capacitate de 46.000 de locuri, alternând cele mai populare hituri ale sale cu melodii de pe cel de-al 12-lea album al său.

Cântăreaţa a interpretat "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", o piesă care a devenit virală pe platformele de streaming şi care vorbeşte despre despărţirea sa mult mediatizate de fostul fotbalist spaniol Gerard Piqué în iunie 2022.

„Muzica vindecă”, a spus Shakira publicului, într-un apel la "rezilienţă". „Să iubeşti pe altcineva este minunat, dar este mai bine să te iubeşti pe tine”, a spus ea.

„A trecut printr-o perioadă foarte dificilă în viaţa ei personală, s-a reinventat şi astăzi este mai puternică ca niciodată. Cred că acest concert încununează totul”, a asigurat pentru AFP Juliana Modenesi, care a călătorit 600 de kilometri pentru a-şi vedea idolul pentru prima dată.

Primul turneu din 2018

Acesta este primul turneu din 2018 pentru vedeta columbiană, care a cunoscut celebritatea mondială cu "Whenever, wherever".

De la pop la reggaeton, cu o diversiune în salsa şi bachata dominicană, Shakira a fost pe scena din Rio timp de două ore şi jumătate, la câteva zile după ce a câştigat premiul Grammy pentru Cel mai bun album pop latino. Ea a dedicat premiul migranţilor ameninţaţi cu deportarea din Statele Unite de preşedintele Donald Trump.

Vedeta columbiană a cântat, de asemenea, piese clasice precum "Hips Don't Lie", "Chantaje" şi "Waka Waka", imnul Cupei Mondiale de Fotbal 2010 din Africa de Sud.

Cu peste 90 de milioane de discuri vândute în întreaga lume şi patru premii Grammy în Statele Unite, printre multe alte premii, Shakira este una dintre cele mai populare artiste latino din toate timpurile.

De acum şi până la sfârşitul lunii iunie, turneul va include aproape 50 de date în America Latină, urmate de Statele Unite şi Canada.

Premiată la Grammy 2025

Shakira a câștigat un premiu la Premiile Grammy 2025. Artista columbiană a fost recompensată cu premiul pentru Cel Mai Bun Album Pop Latino pentru albumul său "Las Mujeres Ya No Lloran". Aceasta este a patra sa victorie la Premiile Grammy, având deja trei trofee în palmares.

În cadrul aceleași ceremonii, Beyoncé a câștigat premiul pentru Albumul Anului cu "Cowboy Carter", iar Kendrick Lamar a obținut premiul pentru Cântecul Anului cu "Not Like Us". Shakira a dedicat premiul său comunității de imigranți și femeilor muncitoare.

