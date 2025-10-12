Shakira, la un pas de cenzura in tara natala (Video)

Autor: Iulian Dumitrescu
Duminica, 09 Februarie 2014, ora 21:58
4444 citiri
Shakira, la un pas de cenzura in tara natala (Video)
Foro: Reuters

Ultimul videoclip al Shakirei risca sa fie interzis in tara sa natala, Columbia, din cauza scenelor destul de indraznete in care solista apare alturi de Rihanna.

Un politician columbian va propune CNA-ului autohton ca ultimul videoclip al Shakirei sa fie interzis in Columbia, scrie IB Times

Conform lui Marco Fidel Ramirez, Shakira si Rihanna au atitudini imorale in clipul melodiei Can't Remember to Forget You, pentru ca fumeaza si popularizeaza scene neconventionale de sex.

Politicianul i-a scris solistei, somand-o sa intrerupa difuzarea videoclipului. "Shakira apare in acest videoclip erotic, care este un exemplu ingrozitor pentru tinerii nostri", a spus Ramirez.

Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
Congresul PSD ar urma să fie organizat în data de 7 noiembrie, susțin surse din partid pentru G4Media. O dată finală s-ar putea decide în ședința de luni a conducerii PSD. În cadrul...
Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
Gigi Becali, fost membru AUR și apropiat al lui George Simion, a amintit într-un interviu recent despre darul de la nunta liderului de partid. Gigi Becali a spus că i-a oferit trei tone de...
#Shakira videoclip Rihanna, #Shakira criticata Columbia, #melodii Shakira Rihanna , #muzica
Comentarii
Poza Campeono
Campeono
rank 5
Muy bien...
...Oleee... Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
a1.ro
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce si-a dorit toata viata si nu a putut avea: "Mie nu mi-a dat Dumnezeu..."
DigiSport.ro
"Nu vor uita niciodata!". Ce s-a intamplat cand fotbalistii Austriei au ajuns la hotelul din Bucuresti

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum redefinește îmbătrânirea Arnold Schwarzenegger la 78 de ani
  2. Horoscop zilnic. Duminică, 12 octombrie. Zodia care reia legătura cu o cunoștință mai veche
  3. Bancul zilei: Cum se răspunde la întrebarea dacă fumezi
  4. Descoperire uriașă: A fost identificat un ”comutator” care oprește foamea
  5. La ce vârstă atinge apogeul funcționării creierul uman. „Facilitează luarea deciziilor eficiente și realizările”
  6. A murit Diane Keaton. Actrița a fost renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” și „Clubul mireselor părăsite”
  7. 5 bucătari au fost întrebați care este cea mai bună metodă pentru a găti cartofii dulci. Toți au spus același lucru. "Sunt incredibil de sănătoși"
  8. Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Avea 48 de ani și ispășea o pedeapsă pentru agresiuni sexuale asupra unor minori
  9. De ce nu ar trebui să aduni frunzele toamna: grădina ta îți va mulțumi
  10. Un cunoscut chef critică dur jurații de la MasterChef: „Prost regizat, concurenții sunt jigniți indirect”