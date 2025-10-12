Shakira, la un pas de cenzura in tara natala (Video)

Ultimul videoclip al Shakirei risca sa fie interzis in tara sa natala, Columbia, din cauza scenelor destul de indraznete in care solista apare alturi de Rihanna.

Un politician columbian va propune CNA-ului autohton ca ultimul videoclip al Shakirei sa fie interzis in Columbia, scrie IB Times

Conform lui Marco Fidel Ramirez, Shakira si Rihanna au atitudini imorale in clipul melodiei Can't Remember to Forget You, pentru ca fumeaza si popularizeaza scene neconventionale de sex.

Politicianul i-a scris solistei, somand-o sa intrerupa difuzarea videoclipului. "Shakira apare in acest videoclip erotic, care este un exemplu ingrozitor pentru tinerii nostri", a spus Ramirez.

