Shakira ar vrea sa-i faca lui Pique o echipa de fotbal: 8 sau 9 copii!

Celebra cantareata Shakira a vorbit intr-un interviu recent despre posibilitatea extinderii familiei sale, fiind pregatita sa mai aiba un copil sau chiar mai multi, daca ar avea timp.

"Daca nu ar fi proiectele mele muzicale as fi fost insarcinata deja. Mi-ar placea la nebunie sau am opt sau noua copii cu Gerard (partenerul sau Gerard Pique - n.red.) - propria mea echipa de fotbal", a declarat artista, intr-un interviu acordat revistei Latina, pe coperta careia va aparea in luna aprilie.

Shakira si iubitul sau au deja un baietel, Milan, care o ajuta sa creeze mai usor. "Inainte ma invarteam mult in jurul unei idei, dar de cand a aparul el nu mai asa de mult timp - Trebuie sa ma intorc repede acasa - asa ca m-a ajutat sa ma concentrez mai bine", mai spune Shakira.

Artista a fost recent in centrul unui scandal declansat in legatura cu colaborarea cu Rihanna.

Astfel, un politician din Columbia a cerut interzicerea celui mai recent videoclip realizat de Rihanna si Shakira, motivand ca are un continut "imoral si indecent". El i-a scris columbiencei, facand apel la "rolul sau de mama".

Este vorba despre clipul melodiei "Can't Remember To Forget You", in care cele doua dive apar imbracate sumar si mangaindu-se in pat.

Shakira s-a facut remarcata in Columbia nu doar pentru activitatea artistica, ci si pentru actele caritabile si pentru lupta pe care o duce pentru imbunatatirea situatiei copiilor afectati de saracie, fiind ambasadoare Unicef in aceasta tara.