„Cazul Shani Louk”. O crimă politică care n-ar fi trebuit să aibă loc sau imaginea dezumanizată a unei tragedii

Dragi prieteni, pentru că așa îmi permit să vă consider ab initio pe toți cei mare mă citiți (ocazional, mai des sau cu oarecare regularitate), și prin urmare scriu/mă adresez domniilor voastre ca atare, urmează niște texte concise și niste imagini care vă vor tulbura zen-ul. Și, poate, chiar vor durea. Dar cred că de fapt e mai bine așa, decât să ne menținem un zen obținut cu prețul ascunderii cu capul în nisip față de ceea ce se întâmplă în lume, devenită (aproape) un mare „sat global”.

Shani Louk FOTO euf.edu.vn/ dailymail.co.uk

În jurul orei 7 dimineața, pe 7 octombrie 2023 (exact sâmbăta trecută) un festival laic de muzică, organizat în nordul Deșertului Neghev (lângă chibuțurile Urim și Re'im, aproape de frotiera cu Fâșia Gaza) pentru a celebra pacea, natura și iubirea la finalul unei sărbători religioase evreiești și care a adunat aproximativ 3.000 de participanți constituia ținta unui atac deliberat din partea aripii armate a mișcării Hamas. Conform multiplelor mărturii ale supraviețuitorilor, unele surprinse și în imagini, luptătorii Hamas au deschis focul în plin mulțime. În ziua următoare au fost descoperiți 260 de morți (majoritatea bărbați), cărora li s-au adăugat alții în zilele care au urmat.. Mulți bărbați din rândul participanților (de ordinul zecilor) sunt dați încă dispăruți. De asemenea până la 100 de femei ar fi fost răpite de atacatori.

Vă rog să citiți, să vă uitați la tot ce este postat pe adresa de Internet de mai jos, chiar dacă vă va tulbura. Am ales acest set de materiale și informații prezentate pe un blog pentru echilibru, expunerea cuprinzătoare, prezentarea unor opinii diverse și sobrietatea relatării. Faceți vă rog efortul să-l citiți, dacă este nevoie, chiar cu Google translate - merită. Voi face apel la domniile voastre doar să ignorăm titlul. Haideți să nu renunțăm de tot la optimism; cei care avem o credință (indiferent de credință) să ne rugăm ca ea să fie încă în viață (așa cum mama ei se pare că mai crede), iar cei care n-o au să-i îi trimită, empatic, măcar un gând încărcat de speranță. Așa ceva nu costă nimic, prieteni.

Și spun merită să parcurgem acele materiale pentru că, aflând de soarta lui Shani Louk vom afla despre parte din suferința și abjecția dintr-o parte a lumii, din aceste zile. O mică parte - materialele din link și textul meu, nu-și propun să trateze și nici măcar să se refere în ansamblu la multele episoade diverse (dar la fel de tragice și revoltătoare) ale tragediei în desfășurare din Israel și Gaza. Cum se exprimă cineva citată/citat în articol, azi participi, te distrezi la un festival, iar ziua următoare lumea întreagă îți vede trupul (fără viață) aruncat în spatele unui camion. Și tratat, de către posibilii agresori/ucigași, cu ceva mai puțin respect decât cel al unui animal vânat de către vânătorii lui. Pentru că pe un trofeu de vânătoare nu scuipă nimeni. Oare cum ne-am simți, oricare dintre noi, în locul familiei sau apropiaților acestei persoane, care sunt practic siliți să vadă așa ceva?

The day Shani Louk died

Nu voi relua conținutul la care linkul vă oferă acces, ci voi presupune că l-ați parcurs deja. Acest tip de evenimente, prieteni, fac parte dintre cele care, cu toată natura mea structural și genetic optimistă (altfel fiind adesea, cum ați observat poate, un cârcotaș) îmi clatină serios - dar extrem de serios - încrederea în ceea ce reprezintă natura și specia umană.

Shani Nicole Louk, fata din poză, are 22 de ani și este cetățean germano-israelian. Locuiește în Tel-Aviv și a fost ceea ce se numește un obiector de conștiință din motive nereligioase, refuzând efectuarea stagiului militar, obligatoriu (și dificil de evitat în Israel), folosindu-se tocmai și de existența (și) a cetățeniei germane. Aceste motive, aproape sigur, au avut de-a face cu faptul că valorile personale nu-i îngăduiau să ucidă/tragă cu arma într-o altă ființă umană, indiferent cine și cum ar fi aceea. Nu putem nici măcar spune că prin activitățile ei profesionale (executarea de tatuaje și hair-stylingul/coafura) ar fi contribuit în vreun fel la „sprijinirea economiei/mașinii de război” a Israelului. La fel cum, potrivit unor surse, ar fi fost de religie creștină catolică (religia la naștere a mamei sale, despre care însă unele surse media spuneau că s-ar fi convertit la iudaism). De asemenea Shani (pe post de dușman - e drept, fără arme - emblematic al Hamas și imaginea victoriei acestuia în atacul-surpriză asupra Israelului, expusă ca atare fără cunoștință, ca un soi de „trofeu” pe străzile din Gaza) avea, conform datelor din pașaport, 168 de cm și 55 de kg - un inamic redutabil. Niciunul din aceste lucruri n-a contat absolut deloc pentru cei care au agresat-o, răpit-o, maltratat-o și posibil ucis-o.

La fel de mult ca brutalitatea inumană, complet nejustificată și nedreaptă la care ea a fost supusă, încrederea în natura și specia umană îmi este pusă sub un mare semn de întrebare (și mirare) de unele „reflecții” îmbibate tâmp și tembel de ideologie (de diferite feluri) precum unele dintre cele postate pe contul de X (Twitter) al lui Shani Louk. Revenim la articolul lui Jonathan Poletti. Astfel:

- Mai întâi, observăm un comentariu aparent pragmatic: “Don’t come to a warzone to dance” (aproximativ „Nu te duci într-o zonă de război ca să dansezi”).

Chiar așa? Oare nu seamănă acest raționament, ca formă, cam prea mult cu vechiul „Dacă vrei să nu fii violată, nu te îmbrăca "provocator" (ce-o însemna acel provocator fiind o altă întrebare)”? Nu trecusem dincolo de asemenea pseudo-raționalizări și raționamente, asta la nivel de construcție logică?

Pe urmă, la nivel de operaționalizare (transpunere în realitatea concretă) a acestei opinii/sentință, despre cum judecăm ce înseamnă o zonă de război? Luăm ca reper seara zilei de 6 octombrie, cand festivalul de muzică din deșertul Neghev a început ori dimineața de 7 octombrie (începând aproximativ cu ora 7 am) când aproape 300 de participanți au fost masacrați? Mai departe, care e situarea geografică a „zonelor de război” (nici măcar de conflict), ca să știm unde avem voie să mergem? Israelul înțeleg că ne e interzis (tot Israelul?), dar Egiptul vecin? Dar dacă mergi în Israel, Egipt sau Iordania să te reculegi și rogi (și nu să dansezi), o fi mai bine, mai sigur? Ucraina sigur e pe lista cu ”nu te duce!”, Rusia idem. Dar Republica Moldova, cu o bază rusească în proximitate (sau mai exact, legat și formal, pe propriul teritoriu)? România, Polonia, micile țări baltice? Finlanda, Suedia - da sau ba? Putem considera cred că și Taiwanul reprezintă o zonă periculoasă. Atunci punem și China pe listă, în caz că aliații primului stat răspund activ la o eventuală invazie din partea chinezilor de pe continent a acestuia? Cu India și Pakistanul, înarmate nuclear (mai ales) una împotriva celeilalte ce ne facem - le iertăm sau le adăugăm la interdicții? Dar cu statele din Africa Sub-Sahariană sau Centrală, unde n-or fi războaie declarate (apropos, acestea trebuie declarate în prealabil ca să conteze - că Hamasul n-a declarat nimic!) dar oamenii se ucid adesea pentru resursele de bază (precum hrana sau accesul la apă) sau apartenența la triburi diferite cum e de procedat?

Să întocmească neapărat cineva, evident pe (și de pe) X/Twitter, o listă cu locurile în care e voie să mergem și în care nu, ca să ne putem comporta responsabil față de dreptul nostru la viață și riscurile la adresa lui...

- În al doilea rând, se observă ușor, prezentat în articol, ceva mai jos, un al doilea comentariu, mult mai dezlânat, prolix și încărcat ideologic, care ne spune că „decolonizarea” are loc astfel (nu-l mai citez, veți identifica cu siguranță bla-bla-ul singuri). Astfel adică violând, abuzând, maltratând și ucigând fete (tinere, civili) și executându-le partenerii în masă (civili și ei), cu toții participând la un festival de muzică dedicat naturii și păcii, vizat anume de „decolonizatori”?

Lăsând deoparte această aberație abjectă, care îl descalifică pe cel care o folosește pe post de argument (ducând spre culmile mizeriei morale cinismul frust și brutal din primul comentariu), există ceva anume care să faciliteze concluzia ca Israelul singur (făcând abstracție de faptul că în propoziție era vorba de niște tineri absolut inofensivi, care „au provocat” Hamasul/palestinienii prin prezența lor de moment în apropierea Fâșiei Gaza la fel de mult cât i-au provocat și pe evreii fundamentaliști prin ținută sau muzica pe care o ascultau!) este „colonizatorul” în zonă? Nu consecințele istorice ale politicilor Imperiului britanic sau otoman, și nimic despre istorie mai veche. Exclusiv și unilateral politicile statului Israel, în ansamblul lor, din 1948 încoace. Tot restul, de la regatul lui David sau luptele evreilor cu filistenii, trecând prin stăpânirea romană, Marele Jihad (secolele VII-VIII) și dominația arabă și musulmană care au urmat în zonă - ansamblul evoluțiile și evenimentelor istorice de până la jumătatea secolului XX - șters cu buretele sau aruncat la coș.

Oare autorul tentativei de frază (cam bâiguită) să fi soluționat deja dilemele relațiilor israeliano-palestiniene, care împiedicau realizarea unui compromis de durată? S-a aflat cu siguranță că Muntele Templului a „colonizat” moscheea Al-Aqsa (cu tot cu dealul pe care se află, considerat sfânt de către musulmani), și nu viceversa? Stim sigur al cui e Ierusalimul în integralitatea sa (al musulmanilor sau al evreilor? Dar creștinii, creștinii păstrează și eu vreun drept - măcar cei din regiune, măcar simbolic?) Dacă palestinienii sunt „populație autohtonă” (supusă colonizării), această caracteristică este opozabilă cui anume? Israelienii/evreii ce reprezintă, evreii sefarzi trebuie „judecați” la fel cu cel așchenazi? Zonele de locuire „de drept” israeliene și palestiniene au fost identificate și delimitate fără putință de tăgadă, și o „partajare” rămâne numai de pus în practică? O fi cumva acel tip de partajare care le rezervă evreilor un loc, exclusiv și generos rezervat, „în mare”, preferabil înecați?

N-ar strica ca autor respectiv, pe lângă faptul că ne educă privind ceea ce înseamnă „decolonizarea”, să ne fi iluminat și cu aceste răspunsuri.

- Cât despre autorul unui comentariu în care Shani Louk este numită, în mod repetat, „o prostituată rave” (!) - și deplina inadecvare, plus lipsa flagrantă de logică în a justifica printr-o astfel de aserțiune (fie calomnie, cum s-a dovedit că este, fie chiar și realitate) maltratarea, răpirea, degradarea demnității sau uciderea cuiva - voi puncta doar faptul că ceea ce îl mână în mod implicit pe respectivul individ în luptă este ”the immodest clothing” (îmbrăcămintea necuviincioasă - acesta este sensul) a lui Shani la un festival de muzică organizat în deșert (o puteți vedea în filmarea cu ultimele ei momente fericite - cel puțin de până acum - când dansează, în dimineața de 7 octombrie, probabil la minute înainte de atacurile Hamas) în comparație cu, citez ”...traditional families, modest Palestinian women ...” („...familii tradiționale și femei palestiniene îmbrăcate cuviincios. ...”. „Ținuta neconformă” (în țara ta, și după părerea unuia din altă țară, cu o religie diferită) = nu numai femeie promiscuă ci = și prostituată, plus, mult mai grav = ”carte blanche” (doar pentru unii, sau pentru oricine?) pentru a o răpi, abuza (inclusiv sexual), batjocori și eventual a-i suprima viața.

Autorul acestor gânduri și cuvinte se numește (cel puțin pe X/Twitter, unde am reușit să-i accesez profilul fără să am cont pe acea platformă) Daniel Haqiqatjou. Îi ofer la rându-mi o ”carte blanche” către (mai multă) celebritate. Nu știu de ce, tind să cred că el rezidă într-un stat democratic și în care libertatea opiniei și exprimării este garantată. Este fluent în limba engleză și se prezintă astfel: ”Muslim. Founder http://MuslimSkeptic.com. Founder Alasna Institute (http://alasna.org). Writer & Lecturer on Islam & Modernity. Uncut: http://t.me/haqiqatjou”

Acestea, prieteni, sunt unele din consecințele și/sau caracteristicile existenței noastre într-un „sat global” - faptul că oricine poate spune orice despre altcineva, adresându-se de fapt unei întregi planete. Fără a conta pe cine lezează - cu mici restricții, multe dintre ele aberante. Dacă faptul că nu ne manifestăm, adesea, când ne trezim/găsim dându-ne cu părerea ca proștii (parafazându-l pe Umberto Eco), urmă de decență nu doar în fața vieții (începutului, evenimentelor ei), ci nici măcar contemplând sfârșitul acesteia, sau moartea (despre care se spune că, alături de suferință, ar avea o putere mai mare să ne impresioneze decât cursul existenței) constituie tot o consecință, sau este măcar corelată cu apariția acestui „sat global” - unde suntem în același timp prezenți (și absenți) cu mintea și simțirea pe (și de peste) tot - pe vă invit să medităm împreună.

Să lărgim puțin cadrul discuției. Nu doar „cazul Shani Louk” (încă nedeplin elucidat), ci și întregul asalt asupra festivalului de muzică (preponderent trance/rave) de lângă chibuțurile Urim și Re'im (din sudul Israelului, în nordul Deșerutului Neghev, aproape de frontiera cu Gaza) constituie o imagine definitorie pentru atacul Hamas asupra Israelului. Acest festival, care celebra finalul unei sărbători tradiționale/religioase evreiești, era unul laic. Publicul acestuia (format conform informațiilor pe care le avem și din ne-rezidenți în Israel) forma cu mare probabilitate un eșantion reprezentativ pentru acea secțiune a populației Israelului cea mai favorabilă Palestinei și palestinienilor. Tineri fără convingeri religioase fundamentaliste (altfel n-ar fi avut ce căuta acolo), preponderent în mod mediu sau relaxat/flexibil ancorați în tradiții, tocmai aceia care de multe luni (de la începutul acestui an) protestează în mai toate marile orașe din Israel împotriva lui Beniamin Netanyahu, a Partidului Likud al acestuia a participării formațiunilor extremei drepte și religioase (anti-palestiniene, îndeobște refuzând orice compromis sau dialog cu orice categorie de reprezentanți ai palestinienilor, și care - paradoxal - la fel ca terorștii din Hamas sau Hezbollah nu recunosc statul Israel actual), a corupției aceleași guvern Netanyahu și a încercărilor acestuia de a-și subordona justiția ți de a submina caracterul democratic al instituțiilor din Israel. Și, implicit sau explicit, împotriva tratamentului pe care acest guvern populist și tinzând spre extrema dreaptă l-a rezervat palestinienilor, îndeosebi celor din Gaza.

Practic, dintr-un exces de stupiditate, propulsați de un fanatism fără limite și coordonați de lideri care își bat joc fără să le tresară vreun mușchi chiar de interesele poporului palestinian, kilerii din teren ai Hamas au lovit, deliberat, maltratând, agresând (inclusiv sexual), răpind și ucigând/executând (numărul decedaților de la fața locului a fost de cel puțin 260) exact o parte (cea aflată la îndemâna lor) a acelor israelieni care le erau cei mai favorabili.

Au știut liderii și planificatorii Hamas cine participă (ca profil socio-demografic) la acel festival? Fără îndoială! A constituit festivalul o țintă predilectă, și nu una de pură oportunitate? Evident! Există o șansă ca familiile, aparținătorii, cunoscuții mai apropiați sau mai îndepărtați ai tuturor celor care au participat la acest festival al „naturii și păcii” șă se radicalizeze nu doar față de Hamas, și față de Cauza palestiniană în ansamblui ei, cel puțin pe termen scurt și mediu? Cunoscând natura umană, așa cum e ea și nu cum ne-am dori poate să fie, precum și mecanismele psihologice (adaptive sau nu) prin care răspundem unei traume, nu putem să nu răspundem cu da. Vor da aceste crime, la fel ca cele la fel de abjecte ca ele (comparativ cu, să zicem, uciderea unor militari isaelieni aflați cu arma în mână) apă la moară grupărilor extremiste anti-palestiniene care se exprimă politic în Israel, dar nu numai? Nu există niciun dubiu.

Și atunci de ce a recurs Hamasul, lidership și militanți, la așa ceva? Motivele ar fi mai multe, și nu se exclud reciproc:

1. Conducerea organizației e la fel de abrutizată, infamă și mutilată moral precum călăii care au ucis pe teren. Iar militanții, deși reprezintă o bază relativ extinsă, sunt supuși unei ierarhii stricte și unei discipline dure, care nu permite disidențe. Spre deosebire de grupările fundamentaliste din Israel, ale căror formațiuni paramilitare organizate au fost interzise la scurt timp după constituirea statului evreu (și au rămas astfel până în prezent), membrii Hamas sunt în același timp fundamentaliști și teroriști. Hamas = Al-Qaida = ISIS/ISIL.

2. a) Preocuparea reală față de binele palestinienilor de rând e inexistent. Hamas se menține ca forță conducătoare în Gaza printr-un amestec de control (asupra politicilor publice și beneficiilor furnizate de acestea), propagandă, manipulare și frică/teroare - cea din urmă exercitată asupra locuitorilor din regiune.

b) A ucide în mod deliberat, și a face o țintă predilectă nu doar din civilii israelieni, ci și din civilii israelienii moderați (!), cu care s-ar putea discuta/negocia, înseamnă i) subordonarea intereselor și Cauzei palestiniene unui obiectiv/unor năzuințe complet nechibzuite și de neatins: distrugerea completă a statului Israel și suprimarea celor care în locuiesc (mai puțin musulmanii) prin „aruncarea/înecarea lor în mare”. Nimic în comun cu un compromis în spirtul Acordurilor de la Oslo din 1993 (încălcate în prezent și de Israel), sau care să decurgă eventual din optimizarea lor în privința dezideratelor legate de un viitor pentru Palestina. Același lucru pune în mod complet iresponsabil (și ar fi foarte dificil să mi se demonstreze că nu și cu bună știință) în pericol viețile, capacitatea de a supraviețui și viitorul civililor din Gaza. Aceștia par să nu reprezinte pentru „cei aleși” (nu electoral) din Hamas (și nu pot să nu mă gândesc în acest context la conceptul de „avangardă politică - elaborat de Vladimir I Lenin - avangardă care știe nevoile „reale” ale poporului/maselor mult mai bine decât acesta/acestea) decât o bază de recrutare, o masă de manevră/manipulare, sursa de „carne de tun” plus o bază absolut necesară pentru legitimare și de a căror menținere în stare de ghetoizare și suferință (printr-o combinație aparent incredibilă, dar absolut lucrativă dintre acțiunile lor și politicile publice față de Gaza ale unor guverne în special populiste și de dreapta ale Israelului) reprezintă o sursă pentru mai multă disperare și ură în rândul acestora, de care teroriștii Hamas și patronii lor uzuali din Iran au nevoie ca de aer pentru a putea recurge la acte și violențe tot mai extreme în numele lor. Al civililor din Fâșia Gaza, pe ale căror vieți nu dau, în mod concret, două parale.

În cazul acțiunilor Hamas despre care discutăm avem de-a face cu „totul sau nimic”, „noi SAU ei”, „distrugerea completă a adversarului”. Ceva, în mod evident, imposibil de realizat practic. Și, în ansamblu, PROFUND INDEZIRABIL.

3. Dezinteresul „păpușarului principal” al regiunii, Iranul șiit (în măsura în care acesta este implicat în pregătirea și executarea atacurilor pornind din Gaza - prefer să nu mă pronunț în lipsa probelor) legat de tot ceea ce înseamnă bunăstarea musulmanilor suniți din Israel/Palestina, nici măcar a acelora care au devenit (politic) în mare măsură marionetele sale. Iranul a căutat, prin obținerea controlului asupra Hezbollahului (șiit) și Hamasului, un debușeu (mai ales după embargoul internațional la care este supus de după 1979, de la inaugurarea regimului totalitar teocratic, respectiv după fost pus, într-un final, destul de dur „cu botul pe labe” de către Irak, la finalul războiului dintre cele două state dintre anii 1980 și 1988), și preluarea rolului de hegemon asupra musulmanilor din zonă după ce țările de religie musulmană sunită din zonă (pe rând Egiptul, Iordania, Emiratele Arabe Unite, în curs Arabia Saudită), ba chiar palestinienii înșiși au devenit parte a procesului de pacificare și normalizare a relațiilor cu Israelul. Pericolul de moment pentru teocrația ar fi fost reprezentat de includerea completă a Arabiei Saudite (monarhie ereditară aproape medievală, de religie sunită, aliată a Statelor Unite și marele adversar la Iranului din lumea islamică).

4. Deloc în ultimul rând, faptul că, așa cum sugeram mai sus, fundamentalismele și extremismele (în cazul de față cel israelian/evreiesc și cel islamic-palestinian) SE ALIMENTEAZĂ UNUL PE ALTUL și ÎȘI SUNT UTILE RECIPROC. Atât în mod generic, cât și în cazul de față, în menținerea „chestiunii palestiniene” la nivel de PROVOCARE DE NESOLUȚIONAT.

Revenind la aspectele strict omenești ale acestor întâmplări tragice, un filosof celebru și foarte influent, (Georg Wilhelm Friedrich) Hegel (renumit între altele pentru viziunea sa asupra istoriei), a scris la începutul secolului XIX (și ne referim mai ales la lucrarea sa Fenomenologia spiritului, din 1807) că istoria reprezintă (și îmi cer scuze pentru simplificări) povestea unei evoluții a spiritului. Dar aceasta nu este una liniară, nu înseamnă doar progres constant (fie acesta și lent) cum se iluzionau autorii iluminiști. Pe parcursul evoluției sale spiritul cunoaște conflicte, contradicții – alienări, le numea Hegel - care fac ca parcursul istoric să aibă o formă (într-o reprezentare grafică) zig-zagată, dar totuși ascendentă. Fără această viziune nuanțată pe care i-o datorăm filosofului german n-am putea explica perioade precum cea a invaziilor migratorilor, a „perioadei întunecate” din Evul Mediu timpuriu, a Inchiziției ori a Războiului de 30 de ani ori, mai recent, a războaielor mondiale sau a totalitarismelor de tip comunist și fascist.

Aceste rupturi sau alienări reprezintă „dialectica istoriei”, conflicte aparent ireconciliabile (teză și antiteză) care se soluționează prin depășirea lor și evoluția spiritului (sau devenirea istorică) într-un plan superior (sinteza). Celebrul (și genialul, în simplitatea sa) exemplu oferit de Hegel (și preluat, la fel ca - cel puțin în parte și aparent - viziunea acestuia asupra istoriei de către pe atunci tânărul Karl Marx) este acela al sclavului și stăpânului de sclavi.

Voi simplifica din nou, din necesitate. Stăpânul de sclavi enunță teza, care este (apărându-ne astăzi ca atare) complet anacronică, dar care se bazează pe concepțiile existente la începuturile existențe sclaviei: sclavul este proprietatea mea.

Iar concepțiile la care mă refeream au în vedere faptul că original, la debutul conflictelor organizate dintre oameni (războaiele, coincizând cu începutul a ceea ce azi numim istorie) sclavii erau adversari cărora, în loc de a fi uciși în luptă pentru a nu se putea răzbuna pe viitor li se cruța viața. În schimb, ei deveneau ceea ce astăzi am numi bunul sau proprietatea celui care i-a lăsat să trăiască în loc de a le curma existența.

La rândul său, la un moment dat, sclavul va realiza antiteza. El este o ființă umană la fel ca stăpânul său, cu nimic inferioară acestuia (dacă nu cumva superioară sub anumite aspecte - de multe ori forța fizică, cunoașterea unui meșteșug dar nu numai - a se vedea perioada clasică a antichității grecești, în care sclavii aveau adesea „meseria” de educatori/profesori ai copiilor „proprietarilor” lor, sau nu numai), și doreau eliberarea. În acest sens, revolta sclavilor începută la Capua (Republica romană) și condusă de Spartacus, izbucnită „înaintea vremii sale”, rămâne unul dintre cele mai tragice episoade ale istoriei din toate timpurile.

Soluția devenirii, a progresului nu se poate regăsi nici în prevalența sau victoria tezei, dar nici a antitezei. Deși acestea se exclud una pe cealaltă, în același timp ele îi țin pe exponenții lor în stare de dependență reciprocă. Acesta este un detaliu important asupra căruia Hegel insistă. Nu doar sclavul este dependent de stăpânul său, acesta având, inclusiv legal, drepturi (aproape) complete asupra lui - uneori inclusiv acela de viață și de moarte. Stăpânul este și el, la rândul său, captiv în această relație de dependență. Statutul său în sine, și postura de superioritate, sunt date și garantate doar de existența sclavului/sclavilor.

Cea mai fragilă este situația celui care are un singur sclav. Evadarea, uciderea sau chiar sinuciderea acestuia îl va deposeda pe stăpân de poziția lui. Nesiguranța este o caracteristică generală a „posesorilor” de sclavi. În Atena lui Pericle, în perioada considerată „de aur” a democrației antice din această cetate grecească, cetățenii reprezentau aproximativ 10-20% din populație, cea mai mare parte posesori de sclavi originari din oraș (străinii de acesta nu aveau cetățenie) - proprietari de ateliere, comercianți, navigatori (antreprenori le-am spune astăzi) - muncă efectivă în cadrul „afacerilor” respective fiind prestată de către sclavi. Nu doar existența acestei pături de să le spunem „manageri” (revenind la limbajul actual) depindea de sclavi, ci însăși existența lăudatei democrații participative ateniene. Mult mai aproape temporal de noi, aproape întreg Sudul Statelor Unite (Confederația, în perioada Războiului civil american) depindea de munca sclavilor (îndeosebi pe monoplantații, cele mai numeroase de bumbac) și de exportul de materii prime - nu doar supraviețuirea plantatorilor care își vedeau drepturile legale de „proprietate” asupra acestora amenințate.

Care este așadar soluția acestui conflict istorico-dialectic teză - antiteză? Cum putem găsi calea spre progresul istoric? Prin depășirea contradicției, prin trecerea dincolo de teză și antiteză, într-o fază superioară a devenirii istorice, a evoluției spiritului. Sau, în termenii lui Hegel, prin realizarea sintezei. În parabola exemplificată mai sus, oferită de acesta, calea este reprezentată de desființarea/abolirea sclaviei. Prin aceasta ambii antagoniști vor fi eliberați: sclavul din situația de dominație și servitute în care se află, din starea de negare a propriei libertăți și chiar a calității de ființă umană, iar fostul săi stăpân de iluzia stării sale de superioritate/supremație față de un semen al său.

Realizarea sintezei implică recunoașterea de către fostul stăpân a umanității inerente a fostului sclav. Piedicile pe care le-au întâmpinat propășirea și progresul populației de culoare, mai ales în statele din sudul SUA, timp de aproximativ 100 de ani, au demonstrat că acest deziderat nu este unul ușor de atins. Doresc însă să accentuez aici și alte două aspect, chiar mai dificil de realizat în mod practic. Asupra acestora au atras atenția la modul general alți filosofi, precum genialul german din Königsberg (azi Kaliningrad) Immanuel Kant (chiar înaintea lui Hegel) sau la începutul anilor ’70 ai secolului trecut ilustrul gânditor american John Rawls, ori și mai recent filosoful și teologul catolic elvețian (relativ recent decedat) Hans Küng: în primul rând la fel ca dependența de statut, care este reciprocă, la fel trebuie să fie și recunoașterea umanității celuilalt. În plus, în niciun context, ființele umane nu pot fi folosite de alte ființe umane pe post de mijloace, ele sunt și trebuie să fie considerate și tratate exclusiv ca scopuri în sine.

Forma cea mai flagrantă și revoltătoare a abaterilor/abuzurilor raportate la acest din urmă principiu moral îl reprezintă tratamentele considerate și acceptate ca degradante ca care ne putem supune semenii (omucidere în moduri sau din cauze absolut nejustificate mutilate, tortură etc - deși în privința acestora limitele exacte nu sunt ușor de trasat) sau folosirea civililor (populației neînarmate, necombatante - fie a celei proprii, fie a celei dintr-un stat/grup inamic) pe post de „scut uman” în cadrul ostilităților armate. De la începutul structurării sale dreptul intern, și apoi mult mai târziu cel internațional (care a început totuși să se închege la nivel scris încă din a doua jumătate a secolului al XIX) au încercat să stabilească limite privind cum și când/în ce condiții (inclusiv împotriva cui) forța armată poate fi folosită în conflicte. În pofida progreselor realizate în această direcție de state și comunitatea internațională, cadența și gravitatea încălcării prevederilor asupra cărora s-a convenit pare să nu scadă.

Cel oprimat nu are nici dreptul, nici legitimitatea să nege umanitatea intrinsecă a fostului opresor, aflat în eroare, chiar dacă acesta tinde să persevereze în aceasta. Asupra acestei idei insistă militantul și gânditorul indian Mohandas Karamchand „Mahatma” („Suflet mare”) Gandhi: adversitatea și conflictul (inclusiv cu un eventual opresor) nu pot și nu trebuie să nege nici să încalce această limită, impusă de recunoașterea faptului că acesta este un semen al nostru. Iar această limită este imperativ să fie respectată inclusiv în cadrul conflictului/conflictelor cu acesta.

Dacă aceste principii, pe care le consider ca fiind de o importanță fundamentală pentru ideea de dreptate intra(și inter) societală (neglijate aproape complet de Marx, Engels și unii gânditori, dar mai ales de ideologi/propagandiști care se revendică drept continuatori/diseminatori ai ideilor acestora) întâmpină dificultăți în a fi acceptate și recunoscute (mai ales în forma specificată de Gandhi) chiar în țările/societățile democratice (inclusiv în Israel), și paradoxal tocmai de gânditori din zona „teoriei critice” sau de curente ale noilor ideologii numite „ale eliberării”. Aceia care invocă valori precum deschiderea, toleranța și își acuză adversarii de idei de obtuzitate și opacitate dau uneori dovadă că suferă de metehne/reflexe similare. Revenind din nou în zona politicii conflictuale-confruntaționale sau chiar a războiului, dacă ne referim însă la mișcările fundamentaliste și teroriste, aici norma devine inversată. Regula tinde să fie a) negarea umanității oponentului, și b) lipirea sigmatului de dușman asupra a tot ce ține de acesta sau e atins/„contaminat” de el, de la aliați la civili inocenți și dezarmați, copiii din leagăn sau morții din morminte.

Iar cele două caracteristici ale acestor miscări trebuie să fie luate în calcul cumulativ. Terorismul, sau teoria și metodele războiului asimetric aplică practicile pomenite mai sus în mod tactic, pe post de mijloace, pentru a îngrozi/terifia oponentul. Terorismul fundamentalist, sau fundamentalismul terorist (nu insist aici asupra posibilelor diferențe de nuanță dintre cele două) le pune în practică (și) ca scopuri în sine, adesea în mod lipsit de orice calcul posibil rațional și dăunând altor scopuri posibile (iar sub această perspectivă fundamentalismul poate fi perfect echivalat cu îndoctrinarea ideologică fanatizantă de orice fel). Acestea sunt parte a strategiei lor, a finalităților urmărite iar fundamentaliștii folosind mijloacele terorii le aplică din convingere, din ură în stare pură, și dacă nu mi-ar fi teamă să nu exagerez aș zice că și din plăcere. Ele reprezintă, cum sugeram deja mai sus, oglinda propriei dezumanizări și măsura (auto) mutilării morale a acestora. Din acest punct de vedere, ținând cont de prezența intenționalității, potrivit logicii juridice dar și bunului simț, fundamentalismul (sau, cum spuneam deja, trăsături similare acestuia care ar caracteriza orice fel de credințe/ideologii) poate fi chiar mai periculos decât terorismul în sine.

Ucigașii înarmați ai Hamas (numiți de unii „militanți” - un eufemism absolut inutil și deplasat) n-au egalat doar kilerii cu manifestări patologice din Al-Qaida sau ISIS/ISIL. Ei se arată „urmași demni” ai criminalilor îndoctrinați și fanatizați naziști, sau din slujba regimurilor totalitare precum cel stalinist ori genocidare cum fost acela al Khmerilor Roșii. Prezența diafană a tinerei Shani Louk nu i-a impresionat cu nimic pe cei care i-au călcat în picioare viața și demnitatea. Nici contextul absolut pasnic în care era prezentă (și vulnerabilă) în apropiere de Gaza.

Dimpotrivă, călăii/„bravii” luptărori Hamas au făcut din agresarea, răpirea, umilirea (inclusiv prin expunerea ei itinerantă Gaza, inconștientă/rănită grav sau chiar decedată) a acțiune militară și de PR prioritară. Mințind/spunând la plezneală că este un militar-femeie din IDF (Forțele Israeliene de Apărare) pe care au capturat-o, gândindu-se că nu e posibil ca S. Louk să nu fie nici măcar rezervistă a acestora - mai exact, să nu fi făcut stagiul militar și probabil să nu fi ținut în viața ei o armă în mână. mână. Realitatea i-a pedesit prompt în această privință, dezinformarea la care au recurs fiind demontată rapid. Să nu uităm însă CĂ ACESTA ESTE MODUL ÎN CARE CEI DIN HAMAS AU ALES SĂ SE PREZINTE LUMII. CA AGRESORI/RĂPITORI AI UNEI FETE TINERE ȘI APARENT FIRAVE, CARE LE-A PĂRUT MULTOR PRIVITORI C-AR FI FOST VIOLATĂ, ABUZATĂ ȘI MALTRATATĂ PÂNĂ A MURIT (revedeți în articolul lui Jonathan Poletti pentru detalii). CU TRUPUL EI INERT AU ALES SĂ DE LAUDE (legat de stupiditatea propiilor lor minciuni nu pot să zic decât că oricine are o idee cât de vagă despre ceea ce înseamnă serviciul militar a realizat imediat faptul că Louk NU putea ÎN NICIUN CAZ să fie militar activ, cu un păr atât de lung și cu acele dreadlocks/codițe aparte în el), DEFILÂND PRIN GAZA. DEMNITATEA EI A FOST, SUB ACEST ASPECT, PROBABIL ÎN MODUL CEL MAI GRAV CĂLCATĂ ÎN PICIOARE DINTRE A TUTUROR VITIMELOR DIN ISRAEL. Și totuși s-au găsit unii, de prin lumea întreagă, să aplaude asta, sau chiar mai rău.

Însă mă tem că, chiar dacă ar fi știut cine este, că a refuzat practic să fie pusă în ipostaza de a lupta contra lor, că era pacifistă, dezinteresată de politică și pe jumătate nemțoaică Shani tot n-ar fi fost „iertată”, pentru că avea vina de a fi fost „contaminată” de existență unui tată evreu. Și chiar dac-ar fi fost o turistă ne-evreică dintr-o țară cu relații reci cu Israelul n-ar fi contat. O vină putea fi inventată rapid, sau pur și simplu lipsa ei ignorată de cei „ale căror mâini și frunți ar trebui să fie sărutate” (citat din ayatollahul Iranului). Pentru că atât de mare îi e puterea, și atât de orb, nediscriminator și lipsit de discernământ se manifestă uneori ura pătimașă. Și ar trebui să ne temem cu toții în mod serios de ea, și de capacitatea ei de a transforma oamenii în brute decerebrate.

Mai jos este ultima imagine cu Shani Louk pe care o avem. Eu fac parte dintre cei care nu cred că putem -sau nu întotdeauna - să tragem concluzii despre valorile, caracterul, personalitatea, moralitatea si nici măcar despre modul lui de viață pornind de la modul (”modest” sau ”immodest”, citându-l pe - cred - intelectualul musulman de mai sus) în care cineva se îmbracă, coafează sau de la imaginea lui în public. Cred însă cu tărie că nimic din toate astea nu poate constitui, pentru nimeni, și sub nicio formă, un motiv sau un argument pentru a deposeda pe cineva de drepturile sale sacre și fundamentale. Nici măcar dacă, să zicem din prea multă naivitate (precum Shani Louk și cei aproximativ cei 3.000 de participanți la festivalul din Deșertul Neghev, de lângă chibuțurile Urim/Re'im - dintre care au fost masacrați cel puțin 10%), se întâmplă să se găsească, la un moment dat, într-un loc care devine periculos și scenă a unui conflict deschis. Iar înălțimea pe care ar fi trebuit s-o fi atins cu toții, după cel puțin vreo patru milenii de dezvoltare a civilizațiilor și experiențe ale istoriei ÎMI DĂ, CONSIDER, DREPTUL SĂ MĂ EXPRIM IMPERATIV ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ.

NIMIC ȘI NIMENI NU NE POATE FACE SĂ ACCEPTĂM CA CINEVA SĂ FIE ADUS DE LA CE AȚI VĂZUT ÎN FOTOGRAFIILE DE LA ÎNCEPUTUL ACESTUI ARTICOL LA CEEA CE SUNTEM OBLIGAȚI SĂ PRIVIM AICI:

Shani Louk, fără cunoștință sau chiar decedată, plimbată prin Gaza pe post de trofeu, în timp ce un bărbat scuipă pe ea FOTO medium.com

Dragă Shani, acesta e un mesaj fără destinatar accesibil, trimis într-o lume în care, teoretic și tehnic, putem să ajungem să ne adresăm aproape oricui, de oriunde. Imaginea ta, cu ipostazele ei complet opuse, îmi va bântui multă vreme mintea. Iar senzația pe care aceste frânturi de gânduri mi-o vor da nu va fi una de liniște, și mi te voi închipui, din nou, întrebând/întrebându-mă/întrebându-ne (și neînțelegand) „De ce?” Fă-ne o bucurie, mie și celor pe care îmi place să cred că nu ne-a părăsit complet omenia (sper să nu fim puțini): fii/rămâi cumva în viață! Fată frumoasă, cred suavă, probabil naivă și zăpăcită (cum doar la 22-23 de ani îți permiți să fi, fără prea multe piedici), mai dă-ne o speranță că lumea nu e doar o sumă de scene triste/jalnice a căror locație se rotește, temporal și spațial, și rezistă diluviului/potopului, fie el și „Potopul Al-Aqsa”. Dumnezeu/Iahve/Allah să te ajute întreit!

Două precizări, înainte de final. Iată cum răspunde, în ciuda tuturor celor prezentate mai sus, un oficial Hamas intervievat de SkyNews acuzației (surprinzătoare pentru el) că membri ai organizației au ucis 700 de civili în Israel (datele momentului, între timp numărul a mai crescut, din păcate) - sau drumul scurt de la „nu am ucis niciun civil israelian, e for bade propagandă sinoistă” la „toți israelienii sunt soldați” (dar turiștii, „stimabile politician”, zecile de turiști dispăruți?):

A doua chestiune: m-am săturat, mi-a ajuns, nu mai vreau și nu mai pot să aud ”Allahu akbar!”/„Allah/Dumnezeu e mare!” urlat fanatic, isteric sau cu falsă sobrietate ori de câte ori (și aproape numai atunci) când văd imagini cu cineva din lumea musulmană ucis. Adeseori ucis în mod barbar. Sau dacă nu tocmai ucis, măcar înjunghiat, maltrtratat, împins de colo-colo în timp ce e rănit/rănită sau plin de sânge. AȘA CEVA ESTE O RUȘINE PENTRU SECOLUL XX. Fie că e vorba de ostatici ai Al-Qaida sau ISIS/ISIL decapitați, înjunghiați, arși, fie că e vorba de lupte intestine între facțiuni musulmane sau de eliminarea (în cel mai crunt mod - bătut până la pierderea cunoștinței, sodomizat aparent cu o baionetă și apoi împușcat, precum Muammar Gaddafi) a unor dictatori sau lideri care au fost ei înșiși musulmani practicanți, ori de aplicarea „justiției instantanee” la fața locului în cazul unor teroriști capturați de militari ai statelor cu populație musulmană în care aceștia operau (Irak, Siria).

O spun în primul rând ca om care el însuși crede, care prețuiește ecumenismul și care respectă islamul. Și în al doilea ca cineva care a fost fascinat/pasionat de civilizația și cultura Orientului Mijlociu (cele islamică și arabă printre ele) încă din copilărie, și care, începând cu școala primară (mai ales în vacanțe), a devorat pe nerăsuflate, uitând adesea de mese, de ieșitul la joacă, de aproape orice altceva 1001 de nopți (desigur, toate cele 14 volume, prima ediție scoasă de BPT a RSR) ca prim - și în niciun caz ultim - contact (literar) cu această lume fascinantă, care a produs o revelație civilizațională în secolele VIII-XIII.

Deloc în ultimul rând, ca ins care a citit fragmente (nu chiar puține) din Coran (în engleză sau română), și din exegeți ai islamului, ei înșiși musulmani, de la „clasicii” Jamal al-Din al-Afghani și Muhammad Abduh la un Albert Hourani, Abdolkarim Soroush sau Azim Nanji în vremuri mult mai recente, consider (înspre a fi convins) că astfel de manifestări cauzează un mare rău i) credinței/religiei islamice în sine și ii) percepției asupra acesteia și imaginii sale atât în interiorul, cât și în exteriorul comunităților musulmane. Vorbim de un râu care nu are atașat de el niciun lucru bun.

Ar trebui să așteptăm iarna?

PS politic: Cred că este cât se poate de limpede acțiunile cărui regim neo-totalitar (și lider așijderea) - visați cuceritori de tip Blitzkrieg și eșuați într-un război de agresiune lung și opintit de tipul Primului Război Mondial, care abia mai gâfâie - sunt responsabile pentru, și le-au oferit prilejul unor diverși alți nebuni să aprindă focuri (mai mocnite sau mai violente) prin destule locuri (inclusiv în curtea unor „aliați” ai celor dintâi, și anume bieții armenii) iar unor nebuni din a treia categorie să sufle în ele ca să le întețească, ori să se chinuie să scapere o scânteie. Toate în numele unei „reașezări a ordinii mondiale”. Cuvinte care i-ar putea momi pe unii. Din păcate realitățile pragmatice, din teren, care există/se profilează în spatele lor sunt cel mai adesea dezgustătoare. Și nu arareori mai strâmbe decât nedreptățile (cu sau fără ghilimele) cărora vor să le ia locul.

Am intrat în horă, simțindu-mă nevoit să scriu (și) despre moarte când aș fi preferat să pot scrie despre muzică sau despre toamnă. Dacă tot am făcut-o, „să joc”, spunându-vă că am certitudinea (și nu pot spune că-mi doresc așa ceva, însă - vă anunțam ceva mai demult că nu sunt ipocrit - nici că o voi regreta) că un anumit „lider politc” cu apucături de șef mafiot nu va muri de moarte bună, și nici în patul său. Problema mai mare este legată de câte vieți se vor mai risipi/stinge între timp, ca pierderi colaterale sau conexe.

