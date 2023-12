Motivul pentru care Shaquille O’Neal vine în România

Electric Castle a făcut publică lista artiștilor care vor fi prezenți la ediția a zecea a festivalului, care va avea loc în perioada 17-21 iulie 2024, la Castelul Banffy din Bonțida, Cluj.

Pe această listă se află și un cvadruplu campion din baschetul american, celebrul Shaquille O’Neal. A făcut carieră în baschet dar și-a construit un brand și în industria muzicală cu numele scenă – DJ Diesel.

„În anii ’80, învârteam (n.r. pe vinil) rap, hip-hop și chiar R&B”, a spus O’Neal pentru EDM.com în 2020. „Eram acel tip din echipa LSU (echipă de baschet de la Universitatea de Stat din Louisiana) care punea muzică random, în vestiar.

Ca să fiu sincer, nu am apreciat și am înțeles cu adevărat profunzimile muzicii electronice până când am participat la TomorrowWorld (un festival de muzică acum întrerupt, în Georgia, SUA). Fiind acolo, mi-a revitalizat un sentiment de pasiune din ceea ce mi-am dorit de când eram mai tânăr

Singurul sentiment asemănător cu un joc 7 dunk monstruos, despre care știu multe, este piesa dubstep care izbucnește din difuzoarele festivalului cu CO2 și jocuri pirotehnice”, a spus el. „Aceste momente reunesc oamenii și sunt aici pentru asta”, a spus el despre pasiunea sa de a mixa.