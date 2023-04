Doliu la Hollywood. A murit o actriță cu roluri în filme memorabile

Actriţa canadiană Sharon Acker, care a jucat în "Star Trek" şi "Tânăr și neliniștit", s-a stins din viaţă, pe 16 martie, la vârsta de 87 de ani, potrivit informaţiilor The Hollywood Reporter.

Actriţa, născută la 2 aprilie 1935 la Toronto, s-a făcut în special remarcată în producţii de televiziune. A apărut în numeroase seriale din anii 1960, '70 şi '80. Ultimul ei rol a fost cel al Dr. Grace Sundell, în "The Young and the Restless", în 1992, pentru patru episoade.

A jucat în "The Mysteries of the West" în 1967 şi "Star Trek" în 1969, "Gunsmoke" în 1971, "Mission Impossible", reboot-ul "Perry Mason", "The Streets of San Francisco".

Sharon Acker a mai jucat în două soap opera, "Executive Suite", în anii 1970, şi "Texas", în 1982.

S-a retras din actorie în ’94, s-a întors în Canada împreună cu al doilea soţ, Peter Elkington, pentru a locui într-o cabană în Muskoka, Ontario, şi a-şi continua pasiunea pentru pictură şi sculptură.

