Motivul pentru care americanii au râs de Sharon Stone: "Cât de departe am ajuns"

Filmul "Barbie" este unul dintre succesele anului 2023, dar ideea peliculei care se bucură de popularitate nu este deloc nouă.

Ea a mai fost vehiculată în anii '90, când cea care a propus-o atunci a fost Sharon Stone, dar inițiativa nu a fost întâmpinată pozitiv.

Sharon Stone a făcut dezvăluirea în timp ce-i mulțumea actriței America Ferrera pentru "curajul și rezistența" ei. Vedeta de 65 de ani a comentat la postarea colegei sale de breaslă, un filmuleț în care America își ținea discursul de mulțumire după ce a primit premiul SeeHer la Critics Choice Awards 2024.

"Am fost luată în râs de studio când am venit cu ideea Barbie în anii '90, cu sprijinul șefului Barbie. Cât de departe am ajuns! Vă mulțumesc, doamnelor, pentru curaj și rezistență", a fost mesajul lăsat de Sharon Stone, potrivit filmnow.ro.

Cu ani înainte de filmul de succes din 2023, regizat de Greta Gerwig, Anne Hathaway fusese cooptată pentru a o interpreta pe Barbie într-o versiune a peliculei care nu s-a mai făcut. În 2016 s-a vorbit din nou despre film, cu Amy Schumer în rolul principal. Cu toate acestea, versiunea finală a adus-o în prim-plan pe Margot Robbie, văzută de mulți drept Barbie perfectă.