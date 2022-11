Eroarea medicală prin care Sharon Stone a descoperit că are o tumoare: ”Trebuie îndepărtată”

Actriţa americană Sharon Stone a dezvăluit, într-un mesaj publicat pe Twitter, că are o tumoare fibroasă care trebuie "îndepărtată". O descoperire făcută după o consultaţie la un alt medic. Ea îi sfătuieşte pe urmăritorii ei să obţină şi o a doua opinie de la medici în cazul unei suspiciuni.

"Am suferit o procedură greşită ca urmare a unui diagnostic greşit", a scris actriţa din "Casino". "Confruntată cu agravarea durerii, am vrut să aflu şi a doua opinie: Am o tumoare mare cu fibrom care trebuie îndepărtată".

Fără să precizeze unde se află tumoarea, actriţa în vârstă de 64 de ani a continuat: "În atenţia femeilor în special: nu renunţa şi obţine o a doua opinie. Îţi poate salva viaţa”. Ea încheie cu câteva cuvinte liniştitoare: "Mă voi odihni patru până la şase săptămâni pentru o recuperare completă. Vă mulţumesc că sunteţi atât de grijulii. Totul este în regulă".

Actriţa din "Basic Instinct" a apărut recent în filmul Netflix "Beauty" de Lena Waithe. În martie trecut, mai multe mass-media americane au anunţat că ea va juca în "Blue Beetle" rolul unui super-erou DC, film care este aşteptat pentru vara viitoare. Câteva săptămâni mai târziu, The Wrap a susţinut că rolul va fi preluat de Susan Sarandon. În plus, ea şi-a împrumutat vocea pentru noul album al franco-libanezului Ibrahim Maalouf, "Capacity To Love", ce va fi lansat vineri.

