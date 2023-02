S-a realizat un nou break maxim în snooker: care e premiul pentru o astfel de reușită VIDEO

Breakul de 147 de puncte e un moment de mândrie pentru orice jucător de snooker.

Englezul Shaun Murphy a reușit un break maxim în meciul cu Daniel Wells de la Openul Țării Galilor. După fiecare bilă roșie el a introdus bila neagră (de 7 puncte) și apoi a "curățat" masa.

Murphy a reușit această performanță chiar în primul joc al disputei cu galezul Daniel Wells, în optimile de finală ale Welsh Open.

Wells ajunsese în această fază după ce a fost protagonistul unei surprize de proporții, eliminându-l pe Judd Trump.

Shaun Murphy (40 de ani) a reușit pentru a șaptea oară în carieră breakul maxim și va primi 5.000 de lire sterline. În cazul în care un alt jucător izbutește ceva similar, premiul se va împărți.

Ronnie O'Sullivan are cele mai multe breakuri maxime din istorie (15), dar n-a mai reușit unul din 2018. E urmat de John Higgins, cu 12.

Shaun Murphy's exceptional maximum break in all its glory 😍@Magician147 | #HomeNations 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/pSXPpsVrEc