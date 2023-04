Formaţia Sheffield United şi-a asigurat promovarea în Premier League, după ce a învins, miercuri, cu scorul de 2-0, echipa West Bromwich Albion.

Golurile au fost marcate de Berge (58) şi Ahmedhodic (76).

Sheffield United retrogradase în a doua ligă în 2021.

Și formația Burnley este promovată matematic în Premier League.

Unforgettable! ❤️

The moment we became a Premier League team once more! pic.twitter.com/Vm9L9IVbZd