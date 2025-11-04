Shein riscă să fie interzis în Franța, după vânzarea unor păpuși sexuale cu aspect infantil. „Sunt obiecte pe care se antrenează prădători” FOTO/VIDEO

Gigantul asiatic de vânzări online Shein - care a comercializat păpuşi sexuale ce arată ca nişte copii - este obligat să se apere pe un nou front, cu două zile înaintea deschiderii magazinului său parizian la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), relatează AFP.

Compania riscă să fie interzisă în cazul unei recidive.

”Dacă aceste comportamente se repetă, vom avea dreptul, iar eu o voi cere, să interzicem accesul la platforma Shein pe piaţa franceză”, a anunţat luni, 3 noiembrie, la BFMTV şi RMC ministrul francez al Economiei Roland Lescure.

Sâmbătă, Direcţia Generală a Represiunii Fraudelor (DGCCRF) anunţat că a semnalat justiţiei vânzarea unor ”păpuşi sexuale cu aspect infantil” pe site-ul Shein.

Compania a anunţat duminică faptul că produsele au fost ”retrase imediat”.

Lescure i-a replicat că statul poate interzice o platformă în caz de recidivă sau de neretragere rapidă a conţinuturilor ilegale ”din cauza unor acte teroriste, trafic de stupefiante şi obiecte de pornografie infantilă”.

”Acest lucru este întru totul inacceptabil şi ridică întrebarea, mai generală, a modului în care piaţa unică europeană, inclusiv piaţa noastră internă, este invadată cu produse contrafăcute”, a reacţionat ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot, într-o vizită în Loiret.

Shein, care nu a dorit să reacţioneze imediat, urmează să fie convocat în faţa deputaţilor în „15 zile”.

Întreprinderea urmează să fie audiată la Misiunea de informaţii privind controale ale produselor importate în Franţa, care vrea ”să obţină răspunsuri precise cu privire la transparenţa lanţurilor de aprovizionare ale SHEIN, procedurile sale de control intern şi măsuri de corectare puse în aplicare”, a anunţat luni într-un comunicat raportorul acestei Misiuni.

„Prădători”

”Ne-am săturat pentru că acestea nu sunt nişte obiecte la fel ca celelalte”, a condamnat la BFMTV Înaltul Comisar pentru Copii Sarah El-Haïry.

Ea mai spune că „acestea sunt obiecte pedocriminale pe care se antrenează prădători, din nefericire, uneori înainte de a trece la abuzuri împotriva copiilor”.

Alte proceduri sunt în curs cu privire la alte platforme, a precizat ea, având în vedere că site-ul AliExpress vinde aceleași păpuşi ca Shein, a dezvăluit RMC.

”Anunţurile vizate au fost retrase imediat ce am luat la cunoştinţă”, a reacţionat într-un comunicat transmis AFP AliExpress.

Fondatorul Mouv'Enfants, un colectiv care luptă împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, Arnaud Gallais, acuză Shein de faptul că ”minte”.

”Păpuşile sunt în continuare în vânzare pe platformă, pe Shein în Marea Britanie, Spania, Chile. Le găsiţi şi, cu ajutorul unui VPN, puteţi să-i puneţi să vi le livreze în Franţa”, declară el pentru AFP.

”La domiciliul lui Joël Le Scouarnec, medicul care a făcut peste 300 de victime, a, găsit o colecţie de păpuşi sexuale cu efigii de copii”, declară el, referindu-se la un fost chirurg condamnat la 20 de ani de închisoare cu privire la violuri şi agresiuni sexuale.

Colectivul se afla luni în faţa BHV, pentru a denunţa parteneriatul cu Shein.

Faptele au fost semnalate procurorului Republicii.

Potrivit unei surse de la Ministerul Economiei, dosarul se află pe mâna Parchetului Parisului.

Autoritatea de reglementare a comunicării audiovizuale şi digitale, ARCOM, a confirmat luni AFP că a fost sesizată.

„Provocare”

Întreprinderea cu rădăcini chinezeşti care a cucerit piaţa mondială a ultra fast-fashion, Shein s-a implantat treptat în peisajul comerţului online de la sosirea sa în Franţa, în 2015.

Acuzată cu regularitate de concurenţă neloială, de poluarea mediului şi de condiţii de muncă nedemne. Shein a prevăzut să deschidă miercuri primul său magazin fizic la BHV, un mare magazin istoric.

Pe faţada BHV, patronul Shein Donald Tang şi cel al Societăţii Marilor magazine (SGM), proprietarul BHV, Frédéric Merlin, se afişează zâmbind larg pe un afiş uriaş.

Frédéric Merlin consideră ”indecentă” şi ”inacceptabilă” vânzarea acestor păpuşi, însă a apărat luni parteneriatul cu Shein.

”Principiul însuşi al parteneriatului nostru este clar: numai îmbrăcăminte şi articole concepute şi produse direct de SHEIN pentru BHV vor fi vândute în magazin”, a dat el asigurări. ”Niciun produs provenit de pe piaţa internaţională a SHEIN nu este inclus”, a subliniat el.

Asociaţia Origine France Garantie cere boicotarea mediatică a Shein, al cărui magazin este prevăzut să fie deschis cu o zi înaintea Salonului Made in France, la Paris, joi, şi care se desfăşoară până duminică.

