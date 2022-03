Cel mai mare aeroport din Rusia trimite 40% din personal în concediu, pe perioadă nedeterminată, pe fondul sancțiunilor impuse

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni drastice Federației Ruse, iar consecințele pot fi deja observate în anumite sectoare.

Sheremetyevo, cel mai mare aeroport din Rusia, a trimis 40% din personal în concediu, pe perioadă nedeterminată, pe fondul sancțiunilor impuse de UE și SUA împotriva industriei aviatice ruse, transmite Izvestia, potrivit Nexta.

Procentul de 40% înseamnă circa 6.000 - 7.000 de angajați.

