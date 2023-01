Japonezul Shingo Kunieda (38 de ani), cel mai titrat jucător din istoria tenisului în scaun cu rotile, cu 50 de titluri de Grand Slam în palmares, și-a anunțat retragerea imediată din acest sport.

Kunieda a împărtășit știrea pe rețelele de socializare duminică, cu o zi înainte de startul turneului Australian Open rezervat jucătorilor în scaun cu rotile. Niponul s-a retras ca numărul 1 mondial în clasamentul bărbaților, la 17 ani după ce a urcat pentru prima dată pe primul loc.

„M-am gândit la retragere de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Am simțit că am făcut destul și cred că este timpul să mă retrag”, a precizat Kunieda.

Shingo Kunieda e de patru ori campion paralimpic și are în CV nu mai puțin de 50 de trofee de Grand Slam, dintre care 28 la simplu (11 la Australian Open, 8 la Roland-Garros, unul singur la Wimbledon și alte 8 la US Open).

"They talk about Rafa, Novak and Federer being the GOAT…I understand it's a bit different but 50 Grand Slams is pretty good."

