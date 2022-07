Japonia cufundată în durere: Trupul fostului premier Shinzo Abe a fost dus la casa sa din Tokyo VIDEO

Trupul neînsufleţit al fostului premier nipon Shinzo Abe a ajuns, sâmbătă, 9 iulie, la domiciliul său din Tokyo.

Soţia sa Akie a fost alături în maşina funerară care a părăsit în cursul dimineţii spitalul din Kashihara, lângă Nara, unde fostul premier a fost resuscitat fără succes după asasinat.

Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria Japoniei, a fost împuşcat mortal, vineri, în urma unui asasinat care a şocat întreaga lume.

El va fi înmormântat marţi.

On Saturday morning, a hearse carrying the body of former Japanese prime minister Shinzo Abe left for Tokyo from the hospital where he was treated after being shot during a campaign speech in Nara, Japan. The funeral for Abe is scheduled for Tuesday, July 12. pic.twitter.com/x6aYfHlqjk