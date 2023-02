Bijuteriile din portelan Jasper ar putea aduce eleganta sobra de care ai nevoie uneori intr-o primavara in care tendintele impun culori aprinse si multa veselie in accesorii.

Incastrate in materiale pretioase, aceste bijuterii ar putea reprezenta o optiune potrivita pentru luna martie, nu-i asa?

Portelanul Jasper are o traditie bine inradacinata in cultura britanica, unde aceste bijuterii reconfirmau statutul social, educatia si grija pentru pastrarea traditiei celui care le primea sau le purta. Desigur, ele sunt inca o mostenire valoroasa de familie, fiind transmise din generatie in generatie.

Business24 iti recomanda cea mai noua colectie de bijuterii din Jasper de la Wedgewood, Furnizorul Oficial al Casei Regale a Marii Britanii, inspirata din motive decorative neo-clasice romane si grecesti.

Citeste mai multe despre Bijuterii clasice, mereu la moda: Incearca accesoriile Jasper pe Business24.ro

