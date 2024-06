S-a desemnat culoarea anului 2012 - vezi care va fi (Video)

Tangerine Tango, o nuanta aprinsa de portocaliu-roscat, este culoarea anului 2012, potrivit Institutului Pantone Color, care face acest tip de estimari de mai multa vreme.

Portocaliul aprins este o culoare privita drept una calda, energizanta si inaltatoare si se pare ca se asorteaza cu aproape orice ton de piele, potrivit unui material publicat de Shine.

Culoarea deja a ajuns in atentia creatorilor de moda si cu siguranta vor mai fi si alte exemple, din moment ce prezicerile Pantone influenteaza toate felurile de produse de manufactura, de la cele ale companiilor de cosmetice la cele ale producatorilor de vopsea de par.

In fiecare an, Pantone prezice care va fi culoarea anului urmator. Directorul executiv al Institutului, Leatrice Eiseman, afirma ca expertii Pantone cutreiera lumea si noteaza ce este remarcabil in fiecare industrie posibila.

"Am ajus la aceasta nuanta de portocaliu pentru ca este datatoare de speranta, optimista si, de asemenea, are rafinament", a declarat Eiseman.

