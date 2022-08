Stiloul tau, in editie limitata: Crezi in calendarul Maya?

Montegrappa aduce in Romania colectia de stilouri in editie limitata dedicata calendarului Maya.

Acum poti deveni mai usor unul dintre cei 20 de oameni din intreaga lume care are un astfel de stilou din aur, gravat cu imaginea zeitatilor mayase si care respecta arhitectura Maya.

In aceasta colectie vei gasi 20 de stilouri din aur, 360 din argint si 360 din bronz, dar si 20 de "roller ball" din aur, toate in editie limitata.

In cazul in care vrei sa te asortezi, colectia creata in cinstea calendarului Maya include si 360 de butoni din argint, 360 de butoni din bronz si 20 de butoni din aur de 18 karate.

Cifrele respecta anul Maya, care are 360 de zile, impartite in 18 luni de cate 20 de zile.

Calendarul Maya prezice sfarsitul lumii chiar pe 21 decembrie 2012. Orice s-ar intampla, insa, mai ai ceva timp sa te bucuri de instrumentul tau de scris in editie limitata, pe care il vei gasi in primul butic monobrand Montegrappa care se va deschide in prima saptamana a lunii octombrie in Bucuresti, in cadrul galeriei comerciale The Grand Avenue la JW Marriott Hotel.

Cititi mai multe despre stilourile de lux stil Maya pe Business24.ro

