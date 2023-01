L'eau The One, noua aparitie parfumata de la Dolce&Gabbana

Versiunea moderna si mai lejera a parfumului original The One de la Dolce&Gabbana s-a lansat pe piata sub forma unei noi arome pentru femeile puternice, L'eau The One.

Parfumul are un miros subtil, cu note florale orientale si a fost "imbuteliat" intr-un flacon reinventat, cu un capac ce are un aspect extrem de rafinat, informeaza obstyles.

Noua aroma de la Dolce&Gabbana se caracterizeaza prin prospetime si arome fructate deosebite. Pentru a promova noul parfum atat de delicios, reprezentantii companiei au ales drept imagine pe frumoasa Gisele Bundchen, o personalitate puternica, eleganta si stralucitoare in acelasi timp.

Ads