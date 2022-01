Romancele cheltuie 90 de milioane de euro pe genti de lux

Romancele cu bani, cu multi bani mai exact, ar putea cheltui anul acesta aproximativ 90 de milioane de euro numai pe genti de lux, potrivit reprezentantilor locali ai firmelor de profil.

Suma este de doua ori mai mare decat cea "investita" in astfel de accesorii cu un an in urma.

Ponderea gentilor de firma in totalul vanzarilor este de 5-10%, procent considerabil daca avem in vedere faptul piata de profil include de la telefoane cu cristale Swarovski pana automobile si Yacht-uri de lux.

"Piata produselor de lux din Romania este intr-o crestere exponentiala. Aceasta a explodat practic in ultimii doi ani, de la 150 de milioane de euro la 450 de milioane de euro in 2007, din care estimez ca o valoare de 5-10 % este acoperita de gentile de lux. In plus, anul acesta vanzarile produselor de lux se vor dubla fata de 2007, potrivit analistilor din piata", a declarat Iulia Stoicescu, project manager al portalului gentidelux.ro, citata de NewsIn.

Aceasta a adaugat ca, desi hainele de firma sunt preferatele oamenilor cu bani, in ultimul timp accesoriile (genti, bijuterii, ceasuri) au inceput sa fie tot mai cautate, ajungand la un procent de 55% din vanzarile de produse de lux.

Acest lucru se datoreaza si faptului ca, spre deosebire de haine, accesoriile pot fi purtate mai multe sezoane si incep sa fie recunoscute ca elemente esentiale intr-o tinuta.

"Atunci gentile s-au transformat dintr-un accesoriu intr-o investitie si un obiect de colectie, creandu-se o adevarata aura in jurul acestor genti atat de scumpe. Aceste genti au parte de foarte multa publicitate, fiind usor de recunoscut pe strada si la evenimente, iar femeile care le poarta stiu ca le confera un statut deosebit", a mai adaugat Iulia Stoicescu.

Potrivit acestuia, diferenta intre o geanta "no name" si o geanta "de firma" este facuta de mesajul dintre pe care il transmite aceasta din urma despre persoana care o poarta. In plus, o geanta de firma te plaseaza intr-o alta categorie sociala, mai inalta.

Desi brandul in sine conteaza cel mai mult, pretul unei genti este determinat si de alegerea materialului, motiv pentru care designerii renumiti de la toate casele de moda au creat linii de lux, cu aur si diamante.

"Orice creatie din piele de piton, crocodil sau strut va costa inzecit. Majoritatea caselor de moda ofera acelasi model in diferite versiuni. Un exemplu concludent este geanta Muse de la Yves Saint Laurent, foarte populara pe piata de profil. Varianta in piele naturala, de culoare ciocolatie, costa numai 1.000 de euro, in schimb, varianta din piele alba de crocodil te va costa aproape 15.000 de euro", a explicat reprezentanta gentidelux.ro.

Printre cei mai "receptivi" la astfel de produse s-au aratat a fi romanii cu venituri peste 100.000 euro annual. Din aceste motive, numarul de consumatori care aleg genti de lux cu pretul incepand de la 400 de dolari s-a dublat in ultimii doi ani, mai scrie agentia de presa.

