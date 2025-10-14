Victoria's Secret va inchide 250 de magazine in urma pandemiei

Compania care detine Victoria's Secret, L Brands, a anuntat cea de-a treia pierdere trimestriala si a patra scadere consecutiva a vanzarilor (-37%), dupa ce magazinele sale de lenjerie au fost nevoite sa-si inchida portile, in contextul pandemiei de coronavirus care va determina inchiderea definitiva a 250 de centre comerciale din SUA si Canada.

Compania a anuntat rezultatele ultimului sau trimestru fiscal, care s-a incheiat la 2 mai, cu castiguri per actiune de 99 centi si incasari de 1,65 miliarde de dolari, relateaza EFE.

Victoria's Secret preconizeaza inchiderea a 250 de magazine in SUA si Canada in 2020, a anuntat L Brands, care planuieste si inchiderea permanenta a 50 de centre comerciale Bath & Body Works din SUA si unul din Canada, potrivit informatiilor publicate de companie.

"Intentionam sa deschidem magazinele cu mare grija, luand masuri care sa garanteze siguranta clientelor si asociatilor nostri, precum si respectarea normelor impuse de guvern", a informat L Brands, care spera ca majoritatea magazinelor Victoria's Secret sa fie deschise pana la sfarsitul lunii iulie.

