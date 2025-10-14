Victoria's Secret va inchide 250 de magazine in urma pandemiei

Joi, 21 Mai 2020, ora 10:32
4446 citiri
Victoria's Secret va inchide 250 de magazine in urma pandemiei
Foto: Victoria\'s Secret

Compania care detine Victoria's Secret, L Brands, a anuntat cea de-a treia pierdere trimestriala si a patra scadere consecutiva a vanzarilor (-37%), dupa ce magazinele sale de lenjerie au fost nevoite sa-si inchida portile, in contextul pandemiei de coronavirus care va determina inchiderea definitiva a 250 de centre comerciale din SUA si Canada.

Compania a anuntat rezultatele ultimului sau trimestru fiscal, care s-a incheiat la 2 mai, cu castiguri per actiune de 99 centi si incasari de 1,65 miliarde de dolari, relateaza EFE.

Victoria's Secret preconizeaza inchiderea a 250 de magazine in SUA si Canada in 2020, a anuntat L Brands, care planuieste si inchiderea permanenta a 50 de centre comerciale Bath & Body Works din SUA si unul din Canada, potrivit informatiilor publicate de companie.

"Intentionam sa deschidem magazinele cu mare grija, luand masuri care sa garanteze siguranta clientelor si asociatilor nostri, precum si respectarea normelor impuse de guvern", a informat L Brands, care spera ca majoritatea magazinelor Victoria's Secret sa fie deschise pana la sfarsitul lunii iulie.

George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni, 13 octombrie, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în...
Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el...
#Victorias Secret inchide magazine coronavirus , #lenjerie intima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Experimentul unui cuplu care și-a lăsat vacanța pe mâna inteligenței artificiale: el a folosit ChatGPT, ea, Claude. Rezultatele au fost surprinzătoare
  2. Zbor anulat în ultimul moment? AirClaim îți arată 8 pași clari pentru a primi despăgubiri
  3. 24 de mici achiziții care îți afectează bugetul fără să-ți dai seama: "Uneori nici nu realizăm că le avem”
  4. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci migdale în fiecare zi
  5. Postura proastă ar putea fi motivul ascuns pentru care te simți balonat, potrivit unui doctor. Exercițiul simplu care remediază problema
  6. Horoscop zilnic. Luni, 13 octombrie. Zodia care primește o veste bună
  7. Bancul zilei: De ce o femeie e agitată când e la întâlnire
  8. Ambiția unei femei care a devenit la 56 de ani proprietara unei locuințe: și-a construit singură o casă mică pe roți: "Nu aveam nicio experiență în construcții" VIDEO
  9. Horoscopul pentru săptămâna 12-18 octombrie. Venus revine în Balanță: energia sa ar putea lua o turnură neobișnuită
  10. Care sunt cele 9 alimente pe care un cardiolog spune că nu le-ar mânca nici dacă ar fi plătit: "Am văzut cu ochii mei ce fac"