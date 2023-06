Christian Louboutin: Cand porti tocuri e ca si cum ai avea orgasm

Designerul Christian Louboutin nu mai are nevoie de nicio descriere. Pantofii sai sunt adorati de mii de femei din toata lumea, dar te-ai intrebat vreodata de ce? Pentru ca atunci cand porti tocuri te simti ca atunci cand ai orgasm, dupa cum explica chiar el.

In cadrul unui interviu acordat The Sunday Times si citat de Daily Mail designerul ofera o noua explicatie pentru dorinta femeilor de a purta tocuri.

"Este ceva sexual, pentru ca arcuirea pantofului reprezinta exact pozitia piciorului femeii atunci cand are orgasm", sustine Christian Louboutin.

Designerul care creeaza pantofi cu tocuri imense, majoritatea de 15 centimetri, este convins ca femeile sunt dispuse sa suporte orice durere, in schimbul placerii oferite.

Christian Louboutin, 20 de ani de cariera in imagini (Galerie foto)

"Exista un element de seductie in pantofi, ce nu exista in cazul barbatilor. O femeie poate fi sexy, fermecatoare si ingenioasa in pantofii sai", mai spune designerul, mentionand ca incaltamintea barbatilor reprezinta eleganta, insa fara sa sugereze ceva mai profund.

"De aceea sunt femeile fericite sa poarte pantofi 'durerosi'", a completat Louboutin.

Printre vedetele care adora stilul lui Louboutin se numara scriitoarea Danielle Steele, care are 6.000 de perechi de incaltaminte realizata de celebrul designer francez, si Victoria Beckham.

